El Tour Ford Adapta s’ha presentat hui a la Fàbrica de Ford Almussafes

L’alcalde, Toni González, ha intervingut en l’acte de presentació oficial d’aquest programa de vehicles adaptats, que compta amb la col·laboració de la Fundació ONCE i la Xarxa de Concessionaris de Ford

Ford Adapta 2021, un programa desenvolupat conjuntament per Ford España, els seus concessionaris i la Fundació ONCE, arranca enguany a València un tour per Espanya, que permetrà a les persones amb dificultats de mobilitat que ho desitgen provar models adaptats de la marca amb les tecnologies més innovadores. La presentació institucional del programa s’ha celebrat durant el matí de hui dimecres, 16 de juny, a la Fàbrica de Ford a Almussafes. El primer edil, Toni González, ha presidit l’acte, juntament amb el president de Ford España, Jesús Alonso, el secretari autonòmic de la vicepresidència de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, Iván Castañón, el director de Relacions Institucionals de la Fundació ONCE, Ignacio Tremiño, el director de la Fàbrica d’Almussafes, Dionisio Campos, i el delegat territorial de l’ONCE a la Comunitat Valenciana, Jose Manuel Pîchel.

El tour, que des de 2014 ha recorregut més de 80 ciutats, inicia aquesta edició a València per a viatjar, durant la resta de l’any, per diferents ciutats de la geografia espanyola amb un assortiment de models adaptats a les necessitats del 80% de les persones amb discapacitat.

Durant la seua intervenció, el president de l’executiu ha elogiat el compromís social actiu i la responsabilitat corporativa de Ford España, demostrada amb aquest projecte pioner, inclusiu, potent, compromés i il·lusionant, que es tradueix en la cerca del benestar del col·lectiu de persones amb mobilitat reduïda i persones dependents, utilitzant per a això les tecnologies i la innovació. “Es tracta d’una iniciativa social que part del propi ADN de la marca de l’oval, desenvolupant aqueixes tecnologies i solucions de mobilitat accessibles i sostenibles per al major nombre de persones possible, prenent en consideració les seues necessitats especials i brindant-los experiències adaptades a les seues circumstàncies particulars”

Enguany com a novetat, Ford incorpora el seu model Kuga híbrid (ST-Line X) a la gamma de vehicles del programa Ford Adapta, un nou repte per a acostar solucions tecnològiques més avançades i sostenibles al col·lectiu de persones amb diversitat funcional.



Les persones amb diversitat funcional també podran provar i comprovar totes les seues adaptacions, amb caràcter previ a la seua adquisició, una Custom EuroTaxi adaptada, la furgoneta Transit 350 L3 amb plataforma elevadora de doble braç amb capacitat d’elevació de 400 kg, ancoratges per a quatre cadires PMR i un esglaó elèctric en porta lateral i una Ford Ranger Raptor, adaptada especialment per a l’atleta exparalímpica Gema Hassen-Bey, qui és ambaixadora de Ford Adapta.

Com a novetat del Tour Adapta 2021, Ford portarà una Transit Gaming Van accessible amb plataforma elevadora i equipada amb simuladors de conducció a ONG, associacions, col·legis i esdeveniments per tota Espanya i posteriorment per diversos països d’Europa, perquè els xiquets i xiquetes amb necessitats especials puguen jugar amb equips de videojoc adaptats.

Els vehicles es podran provar en els concessionaris Vedat Mediterrani, del 18 al 21 de juny, i Autos Montalt, del 22 al 24 de juny.

Amb caràcter previ a la presentació, s’ha realitzat la visita guiada al centre especial d’ocupació del grup MLV, Modular Logística Valenciana, en el qual treballen 230 persones, bona part d’elles amb diferents graus de discapacitat, complint així amb un dels altres pilars per a combatre desigualtats de la firma de l’oval ‘Ford Integra 360º’.