El trànsit disminueix fins a un 70% en el centre de la ciutat amb les mesures de pacificació de mobilitat sostenible

Connect on Linked in

El trànsit de vehicles s’ha reduït fins a un 70% en el centre de la ciutat gràcies a les successives mesures de pacificació del trànsit i millora del transport públic impulsades per la Regidoria de Mobilitat Sostenible en els últims cinc anys, que alhora han permés reduir la contaminació acústica i atmosfèrica en la zona.

De gener de 2016 a gener de 2021, s’ha reduït el trànsit al carrer Marqués de Sotelo en un 70%, passant dels 16.086 vehicles al dia de mitjana als 4.221 al gener de 2021. Esta reducció del trànsit també es va visibilitzar abans de la pandèmia, amb 31.610 vehicles al dia registrats al gener 2020. D’altra banda, el carrer Xàtiva també ha reduït notablement el trànsit de vehicles, passant dels 42.964 en 2016 als 18.077 en 2021. En Sant Agustí-Sant Vicent, s’han passat dels 14.664 vehicles en 2016 als 6.191 en 2021.

Intensidades (vehículos/día) Enero 2016 Enero 2017 Enero 2018 Enero 2019 Enero 2020 Enero 2021 Xàtiva 42.964 40.522 36.576 34.450 31.610 18.077 San Agustín- San Vicente 14.664 14.495 9.166 9.467 8.790 6.191 Marqués de Sotelo 16.086 16.018 14.615 15.134 14.093 4.221

“Les xifres corroboren la gran disminució del trànsit registrat en els últims anys, gràcies a les mesures impulsades per Mobilitat, ampliant l’espai per als vianants substancialment, tant en la Plaça de Sant Agustí com a Xàtiva i Guillem de Castro. Mentre que el trànsit ha baixat un 8% en tota la ciutat durant la pandèmia, en estes zones la caiguda és més significativa, la qual cosa evidencia que no és una situació puntual, sinó fruit de les actuacions de pacificació que estan contribuint al fet que València siga una ciutat més amable per a les persones”, ha explicat el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi.

MÉS MILLORES

Coincidint amb la recomanació del Síndic de Greuges, després de la queixa d’un particular, de continuar adoptant “totes les mesures que siguen necessàries per a reduir al màxim possible la contaminació acústica i atmosfèrica existent”, el servei de Mobilitat Sostenible posarà en marxa més mesures en este sentit.

Així, es procedirà a la instal·lació d’una cambra de control del compliment de les restriccions ja vigents per a la circulació pel carrer Sant Pau, així com a la reducció de la limitació de velocitat màxima a 30 km/h. en la ronda interior, entre altres mesures que ja estan en procés d’execució (la futura reurbanització de l’Avinguda de l’Oest i del carrer de Sant Vicent, entre plaça d’Espanya i plaça de Sant Agustí; la posada en funcionament de l’APR Ciutat Vella Nord, la conversió en zona de vianants de l’avinguda Mª Cristina, plaça del Mercat i plaça Ciutat de Bruges, etc.). Igualment, continuarà modernitzant la flota d’EMT, que ja opera en este entorn exclusivament amb els nous vehicles híbrids recentment incorporats amb un consum de combustible entorn d’un 30% inferior al d’un autobús estàndard i una reducció d’emissions contaminants semblant).

CANVIS EN LÍNIES EMT

D’altra banda, EMT modificarà el final de les línies 62, 67 i 72 en la rodalia de l’Estació del Nord, un canvi que entrarà en vigor de manera definitiva una vegada finalitzen les actuals obres de manteniment al carrer Sant Pau.

La modificació, que es realitza per a atendre la recomanació del Síndic de Greuges de continuar treballant per disminuir la contaminació en el centre de la ciutat assegurant alhora l’accessibilitat en transport públic a l’entorn de la Plaça de l’Ajuntament i l’Estació del Nord, comportar d’una banda el desplaçament del recorregut de la línia 72 que abandonarà el carrer Sant Pau per circular pel carrer Periodista Azzati. D’altra banda, la línia 67 en lloc d’accedir al centre pel carrer de Sant Vicent, circularà pel carrer de Bailèn i regularà horaris a la cantonada amb el carrer Xàtiva, millorant la connexió amb l’Estació del Nord. Alhora, la línia 62 canviarà el seu punt de regulació a l’avinguda de l’Oest.

Amb estes modificacions, el nombre d’autobusos que circularà cada dia per l’entorn del carrer Sant Pau es reduirà en 500 autobusos, la qual cosa comportarà una reducció encara més dràstica en la circulació de vehicles per esta via, que ja va passar de registrar un pas diari de 5.061 vehicles (privats i públics) al novembre de 2019 a només 2.441 al març de 2021, gràcies a les successives mesures de pacificació del trànsit i millora del transport públic aplicades en la zona pel servei de Mobilitat.

“La ciutadania pot estar tranquil·la perquè sota la nostra supervisió el transport públic es modernitzarà i serà menys contaminant, com salta a la vista en comparar els autobusos que ara circulen pels nostres carrers i la flota que teníem en 2015”, ha explicat Grezzi, que espera que estes millores “augmenten l’ús del transport públic i milloren la qualitat de vida de les persones, tal com recomanen autoritats sanitàries com l’Organització Mundial de la Salut”.

En este sentit, el regidor ha agraït i celebrat “que el Síndic compartisca amb nosaltres l’objectiu compartit de continuar reduint el soroll i les molèsties del trànsit privat”. Un objectiu, va concloure, “que totes compartim i hem de realitzar sense deixar d’atendre la petició d’augmentar el servei que ofereix l’EMT a milers de veïns i veïnes de València, que volen més freqüències i que els autobusos arriben al centre de la ciutat, la qual cosa és incompatible amb expulsar-los de l’entorn de l’Estació del Nord, el Mercat Central o la Plaça de l’Ajuntament”.