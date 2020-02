El Trinquet acull la final del Campionat Individual Autonòmic de Raspall Masculí

Connect on Linked in

El trinquet d’Alzira acollirà este dissabte, 29 de febrer a partir de les 16h, les finals del Campionat Individual Autonòmic de Raspall Masculí on els jugadors participen per clubs i on s’enfrontaran jugadors de les tres províncies de la Comunitat Valenciana. Es disputaran les finals de quarta, tercera, segona i primera categoria. L’alzireny Eduardo Lopez-Pintor Madrid jugarà la final de la tercera categoria.



Per altra banda el diumenge 1 de març tindrà lloc a les 18’30h la huitena jornada de la Lliga Bankia de Raspall Trofeu Diputació de València, una partida on l’equip de Villanova de Castelló compost per Marahí, Roberto i Gabi s’enfrontarà a l’equip d’Alzira format per Pablo Seve i Lorja. Prèviament, a les 17h, tindrà lloc la partida de juvenils



El regidor d’Esports, Fernando Pascual, ha manifestat que “Alzira ja està inclosa dins del mapa de la Pilota València. Des de la regidoria d’Esports treballem per fer valdre este esport autòcton i potenciar-lo entre els alzirenys i alzirenyes”. A més ha afegit que “El nostre trinquet és un espai únic per poder gaudir d’este esport”.