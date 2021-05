Connect on Linked in

El “vapeo” una gran eina per a deixar de fumar

La Unió de Promotors i Empresaris del Vapeo, acaba d’iniciar la seua nova campanya ‘Per un milió d’exfumadors’, amb l’objectiu de fer créixer el nombre d’exfumadors i reduir les morts que es produeixen cada any a Espanya a causa del tabac

Esta iniciativa es posa en marxa en el marc del Dia Mundial Sense Tabac, que se celebra hui dilluns 31 de maig.



Hui dia, s’estima que a Espanya existeixen al voltant de 12 milions de fumadors

Per este motiu, naix la campanya ‘Per un milió d’exfumadors’, amb l’objectiu d’informar, a través d’estudis recents i evidències científiques, sobre la realitat sobre els productes de “vapeo” com a eina per a deixar de fumar

UPEV pretén amb aquesta iniciativa poder aconseguir que 1 milió de fumadors deixen de fumar, la qual cosa podria suposar salvar la vida de prop de mig milió de persones, ja que, segons el Ministeri de Sanitat, un de cada dos fumadors desenvolupa malalties mortals per fumar





Els vapeadors tenen un enorme potencial per a ajudar els fumadors adults a abandonar l’hàbit del tabac

No són números, són vides les que es poden salvar oferint opcions menys perjudicials als fumadors adults que busquen deixar de fumarLa realitat és que el tabaquisme es porta cada any milers de vides en tot el món, el moment és ara, animat a deixar de fumar . per tu per tots