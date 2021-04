El veïnat de Cullera participa d’un projecte de reciclatge amb vessant solidària

Connect on Linked in

De la mà de Generalitat i Ecoembes, l’Ajuntament engega una campanya per conscienciar a la ciutadania en el reciclatge, tot, emmarcat dins dels procés de les 3R: reduir, reutilitzar i reciclar

Una proposta solidària dotada amb 6.000 euros que, en el cas de guanyar, destinarà a les associacions locals Baladre, ANEC i AFACU

La “Furgoneta del Reciclatge” ha visitat hui Cullera per informar a la ciutadania i comerços locals de la necessitat de reciclar de manera correcta, per fomentar valors de consum responsable i conéixer quins són els seus beneficis per al medi ambient, com ara, donar-li més vides a un residu que pot acabar transformant-se en recurs. De fet, es tracta d’una acció de conscienciació per a oferir una nova vida als envasos que es dipositen en els contenidors grocs (llaunes, brics i envasos de plàstic) i blau (envasos de cartró i paper) llançada per l’Ajuntament, la Generalitat Valenciana, Ecoembes i el Consorci Ribera i Valldigna.

El regidor de Serveis Generals, Juan Vicente Armengot, ha participat este matí en la jornada d’informació i conscienciació ambiental i ha destacat “el caràcter transversal de la campanya ja que a més de comptar amb la comunitat educativa fomentem en valors solidaris la cultura del reciclatge que sempre convé recordar que cal que vaja associada a la reducció de residus”

Una campanya que farà una segona parada a la capital turística de la Ribera, també, el proper dijous 29 d’abril al mercat ambulant. La iniciativa contempla el ‘Repte del Reciclatge’ entre els distints municipis que participen i premiarà amb 6.000 euros el municipi que aconseguisca reciclar ‘Més, Millor, Sempre’ els envasos de plàstic, llaunes i brics al contenidor groc. Este últim es planteja com una competició entre municipis del Consorci per a incrementar l’ús del contenidor groc durant els mesos de maig i juny i es compararà amb el mateix període de l’any passat per veure qui ha crescut més.

En el cas de Cullera, si resulta guanyadora del repte, ho destinarà a les associacions locals Baladre, ANEC i AFACU, dedicades a donar suport a persones amb distintes capacitats i malalts d’Alzhèimer.

La iniciativa també compta amb diferents activitats lúdiques i educatives a mode de xarrades informatives que es desenvoluparan als alumnes dels centres educatius La Milagrosa, el col·legi Sant Vicent Ferrer, el col·legi Doctor Alemany i l’IES Blasco Ibáñez.