El xef Manuel Alonso protagonitza la presentació de la destinació turística València a Milà

València Turisme i Visit València acosten la ciutat i la seua província a través de la seua gastronomia a la ciutat italiana, sota la marca conjunta Delicious València

La ciutat italiana de Milà va acollir anit una nova acció promocional internacional de València i la seua província com a destinació turística i gastronòmica “única, autèntica, amb productes locals excel·lents i una cultura culinària singular”, segons va destacar el diputat de Turisme de la Diputació de València, Jordi Mayor.



L’esdeveniment, a càrrec del xef valencià Manuel Alonso, es va emmarcar en l’estratègia conjunta que Diputació, Ajuntament i Generalitat Valenciana desenvolupen a través de les seues marques turístiques i gastronòmiques Delicious València i L’Exquisit Mediterrani.



“Manuel Alonso és un clar exponent de les grans possibilitats de la nostra gastronomia local i del valor dels productes valencians, fruit de principis com l’honestedat, la perseverança, la cerca de l’excel·lència i l’elecció del millor producte que hi haja a cada moment en el mercat”, va manifestar el diputat.



“I tot això reflecteix una manera de fer i de viure úniques per les quals València està sent reconeguda internacionalment, com amb la seua elecció com a seu de la celebració de la Gala MICHELIN España & Portugal 2022 i la seua designació com a Capital Mundial del Disseny 2022, la qual cosa dóna mostra del gran del teixit creatiu valencià en tots els àmbits, també en el de la gastronomia”, va agregar.



Emiliano García, regidor de Turisme de l’Ajuntament de València i president de Visit València, va posar de manifest “la importància del mercat italià per a la ciutat de València, el principal mercat internacional, i que a poc a poc va recuperant els nivells d’abans de la pandèmia”.



“Hem volgut que la gastronomia valenciana viatge a Milà de la mà de Manuel Alonso per a posar en valor, no solament el nostre producte i la nostra tradició gastronòmica, sinó també la nostra creativitat i la nostra capacitat per a oferir propostes noves que representen i projecten la cultura i la identitat valenciana”, va afegir l’edil de Turisme.



“En enguany, que València acull la Gala MICHELIN España & Portugal 2022,volem projectar l’excel·lència i talent, però també aqueixa forma tan la nostra manera de viure la gastronomia que la converteix en una experiència i que ens defineix com a poble”, va concloure García.



La presentació “a través dels sentits” va consistir en una degustació de gastronomia valenciana acompanyada de vins de la D.O. València, sota el títol de “València, terra d’estreles i disseny”, dirigida a agents i mitjans de comunicació especialitzats del sector turístic italià, per a donar-los a conèixer algunes de les claus d’una destinació pròxima al mercat italià, amb el qual té bones connexions i al qual li uneix molt punt històrica com culturalment.



Van participar també tècnics de Visit València i el responsable de l’àrea de Formació de Turisme Comunitat Valenciana.