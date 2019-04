Print This Post

El XVII Mes de l’Esport d’Almussafes ja té mascota

El Consell Municipal d’Esports de la localitat ha seleccionat el dibuix guanyador del concurs convocat per a trobar-la

El lliurament de premis es durà a terme el dissabte 25 de maig en la festa convocada per a obrir el programa d’activitats

La jove Emma Cadenas Colomer, de nueve anys, ha guanyat el XV concurs ‘Troba la mascota del Mes de l’Esport’, amb el qual el Consell Municipal d’Esports d’Almussafes busca la imatge amb la qual es promociona la programació d’aquesta commemoració. El segon premi és per a Irene Girona Gil i el tercer per a Pau Soler Alemany. A més, s’han concedit una sèrie d’accèssits. Aquest organisme, en el qual estan representats tots els clubs esportius de la localitat, ha rebut enguany 390 dibuixos, 39 més que en 2018. Els premis s’entregaran el pròxim dissabte 25 de maig durant la festa que servirà per a donar la benvinguda al XVII Mes de l’Esport.

Almussafes ja té mascota per al seu pròxim Mes de l’Esport. El passat dimecres 3 d’abril, el Consell Municipal d’Esports (CME) va triar el dibuix guanyador del concurs ‘Troba la mascota del Mes de l’Esport’, una iniciativa dirigida al col·lectiu infantil i juvenil que es convoca des de fa quinze anys per a seleccionar la imatge d’aquesta commemoració, que es desenvoluparà al juny.

El primer premi, i per tant el treball que posarà imatge a les activitats incloses dins del programa, ha sigut per a Emma Cadenas Colomer, de nou anys. La jove, a més de veure la seua creació estampada en les samarretes commemoratives i en tots els documents promocionals del XVII Mes de l’Esport, rebrà com a regal una bicicleta i un lot de material esportiu.

En segon lloc ha quedat Irene Girona Gil, de dotze anys, i el tercer ha sigut per a Pau Soler Alemany, de huit. El CME també ha triat un total de nou accèssits, tres per cada cicle educatiu. Del primer ha seleccionat a Marina Girona Gil, Marc Seguí Batalla i María Bonet Bosque. Del segon a Alba Ruiz Grau, Adelaisha Grau Santana i Wendy Xiyan Li. Finalment, de tercer cicle els clubs han decidit atorgar un reconeixement a Joel Sanchis Ríos, Enrique Company Anacleto i Toni Devis Vicente. Tots ells rebran sengles lots de material esportiu com a recompensa a l’esforç demostrat en el concurs.

L’organització, que ha comptabilitzat aquesta convocatòria 390 dibuixos, 39 més que en 2018, entregarà els guardons el pròxim dissabte 25 de maig al voltant de les 12.30 hores, durant la festa que s’està preparant per a donar la benvinguda al XVII Mes de l’Esport. La commemoració, que s’allargarà durant quatre setmanes, inclourà una extensa agenda d’activitats per a promocionar la importància de practicar esport i seguir un estil de vida saludable.