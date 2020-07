Elena Styl, més de 25 anys estimant la qualitat i l’estil

Print This Post

Elena Styl és una empresa amb tres tendes de moda que du més de 25 anys estimant la qualitat i l’estil. La Covid-19 va ser una bomba de rellotgeria com per a tot el sector.

Amb el desconfinament i canvi de fases els protocols de seguretat han sigut fonamentals per a poder obrir els establiments.

Elena es queixa amargament de la falta d’ajudes al sector

Amb la nova normalitat, una nova finestra d’esperança s’obri però la realitat serà ben dura.

Elena Styl s’ha adaptat a la nova realitat i compta amb la il·lusió i experiència de més de 25 anys.