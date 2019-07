Elles componen: les dones són les protagonistes en el XI Festival de Música de Cambra de Godella

Connect on Linked in

La pròxima edició de l’XI Festival Internacional Residències de Música de Cambra de Godella, que tindrà lloc del 18 al 28 de juliol, estarà protagonitzada i dedicada a les dones compositores.

A grans noms internacionals com els anglesos Brodsky Quartet, Stefan de Leval, solista i fundador de la Filharmònica de Berlín o el director i clavecinista Vladimir Kulenovic, se sumen un conjunt de noms femenins protagonistes contemporànies de la música de cambra. A les compositores Claudia Montero, guanyadora de 4 Grammy’s, i la sèrbia Isidora Zebeljan, s’uneixen intèrprets com la violinista Leticia Moreno (establerta a Londres), les sopranos valencianes Isabel Monar, Quiteria Muñoz i Blanca Vázquez, o l’actriu també valenciana Maria Josep Peris, en una edició que recupera en concert obres de compositores com Clara Schumann (de la qual es commemora el 200 aniversari de la seva mort), Fanny Mendelsohnn o Louise Farrenc.

Un Festival que comptarà amb 12 concerts programats a càrrec de grups valencians com Moonwinds Ensemble o Valencian Baryton Project, i també internacionals com Brodsky Quartet o l’Ensemble del Festival que, dirigit per Joan Enric Lluna (director artístic del Festival) està format per professionals procedents dels millors centres internacionals de música clàssica com la Filharmònica de Berlín, l’Utrecht String Quartet, l’Orquestra de la Comunitat Valenciana i l’Orquestra del Palau de la Música, l’Orquestra Nacional d’Espanya, el Trio Arbós, l’Orquestra Simfònica del Principat d’Astúries, l’Oviedo Filarmonía o l’Orquestra d’Extremadura de els quals destaquen noms com Stefan de Leval, Sebastian Koloski, Juan Carlos Garvayo, Juan Antonio Ferriol, Nina Hendereich, Julia Hu, Cristina Pozas, Mercedes Schmidt o Maria Rubio…entre altres.

A més dels concerts, el Festival Internacional de Música de Cambra de Godella ofereix activitats complementàries com la conferència a càrrec de Josemi Lorenzo, especialista en Dones en la Història de la Música o els nous “Music Meetings”, que acostaran en primera persona a la premsa i al públic en general els principals noms que participen en el Festival d’una manera pròxima.

Però la voluntat del Festival va més enllà i, una edició més inclou el seu Curs i la segona edició del Concurs Internacional Joves Talents de Cambra, dirigits tots dos als intèrprets més joves com a plataforma de professionalització en la qual els alumnes tenen l’oportunitat de compartir faristol i escenari amb els grans professionals que participen en el Festival.

El Festival Internacional Residències de Música de Cambra de Godella és possible gràcies a la col·laboració dels socis que formen part de l’Associació d’Amics per la Música de Cambra de Godella, així com gràcies a institucions com l’Ajuntament de Godella, l’Institut Valencià de Cultura – Generalitat Valenciana o la Diputació de València.