Els abocaments incontrolats de residus inunden el terme municipal de Paterna

La Coordinadora per a la Protecció de Les Moles afirma que l’ajuntament podria estar prevaricant per desistiment de funcions



Entre març i agost, la Coordinadora per a la Protecció de Les Moles, entitat en la qual participa Acció Ecologista-Agró, ha realitzat una campanya de cerca i catalogació dels llocs del terme municipal de Paterna (Horta Oest, València) on s’ha produït l’abocament irregular de residus sòlids urbans (RSU). En total, s’han localitzat i classificat 132 abocadors il·legals que ocupen 65.697 metres quadrats i que sumen un volum d’11.071,5 metres cúbics, quantitat equivalent a la capacitat de 615 camions de fem convencionals. La Coordinadora denuncia que l’ajuntament podria estar prevaricant per desistiment de funcions.



El municipi de Paterna (Horta Oest, València) patix un greu problema mediambiental per l’abocament il·legal de residus sòlids urbans (RSU). El seu nombre és elevadíssim i afecta la pràctica totalitat de la localitat. Malauradament, no és un problema nou. Però, enguany hem pogut constatar que esta problemàtica no es reduïx ni s’estabilitza. Al contrari, els abocadors il·legals no paren de proliferar.



Entre març i agost, voluntaris de la Coordinadora per a la Protecció de Les Moles, entitat en la qual participa Acció Ecologista-Agró, han realitzat una prospecció del terme municipal de Paterna per a detectar i registrar una mostra significativa dels abocaments de RSU. Gràcies a esta campanya, s’han pogut localitzar i classificar 132 abocadors il·legals, que ocupen 65.697 metres quadrats. Entre tots ells sumen un volum d’11.071,5 metres cúbics, quantitat equivalent a la capacitat màxima de 615 camions de fem convencionals.



Durant este estudi, s’han trobat abocaments de RSU en 23 de les 60 partides del terme municipal de Paterna. Destaca també que la majoria s’ubiquen en parcel·les catalogades com a Sòl No Urbanitzable. De fet, 95 dels 132 abocadors il·legals estan en Sòl No Urbanitzable (SNU), 18 en Sòl No Urbanitzable Protegit (SNUP), 4 en Sòl No Urbanitzable-Domini Públic Hidràulic (SNU-DPH) i 1 en Sòl No Urbanitzable-Xarxa Viària (SNU-XV).



Amb un volum estimat de 10.408,9 metres cúbics i amb presència en 76 dels 132 abocadors il·legals, els enderrocs de la construcció representen la fracció majoritària dels RSU localitzats. També s’ha trobat un abocament d’asfalt picat que acumula 600 metres cúbics, a més a més de mobles, electrodomèstics, aïllants, pneumàtics, canonades, plàstics, roba, restes de jardineria i, fins i tot, materials qualificats de residus perillosos com el fibrociment, pintures o llums fluorescents.



La Coordinadora per a la Protecció de Les Moles també ha fet una revisió de la normativa que les administracions competents en matèria de vigilància i sanció d’estes infraccions mediambientals estan vulnerant. De fet, la proliferació d’abocadors il·legals per tot el terme municipal de Paterna només s’explica per la manca de diligència de la Generalitat Valenciana i, especialment, de l’ajuntament.



Des de la Coordinadora volem trencar amb l’actual dinàmica d’inacció de les administracions públiques perquè actuen contra este greu problema mediambiental, que amenaça la salut i seguretat dels veïns de Paterna; que contamina els sòls, els aqüífers i l’aire; I que provoca la degradació dels espais naturals i la seua biodiversitat.



Per això, hem elaborat un informe de denúncia amb la normativa que s’està vulnerant actualment i amb els 132 abocadors il·legals localitzats. Este document ha sigut entregat per AE-Agró, en nom de la Coordinadora, a l’Ajuntament de Paterna amb l’objectiu que el consistori inicie el procediment per a sancionar als responsables. I també perquè l’ajuntament netege tots els abocaments de RSU i restituïsca les zones afectades al seu estat previ.



A més a més, hem sol·licitat a l’ajuntament que millore els mitjans de la Policia Local per a vigilar i sancionar els infractors. I que dote al servei municipal de neteja dels recursos humans, materials i pressupostaris necessaris perquè la retirada d’abocaments irregulars de RSU estiga inclosa entre els seus treballs ordinaris. És a dir, que es puguen realitzar regularment, sense haver d’obrir procediments de contractació específics per a la seua execució.



Com a mesura dissuasiva, hem proposat al consistori que es restringisca la circulació de vehicles en els camins rurals. I també li hem demanat més activitats d’educació ambiental, tant per a la població local com per a les empreses, per a conscienciar a la ciutadania sobre la greu problemàtica d’abocaments de RSU que patix la localitat.



Des de la Coordinadora esperem que l’Ajuntament de Paterna prenga totes les mesures que estiguen al seu abast per a millorar la gestió dels RSU i resoldre este problema mediambiental, que actualment està fora de control. En cas contrari, no descartem denunciar estos fets davant la Fiscalia de Medi Ambient de València, el Síndic de Greuges i l’Agència Valenciana Antifrau per un possible delicte de prevaricació administrativa per omissió.