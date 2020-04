Els ajuntaments reben de la Diputació de València els primers 20 milions del Fons de Cooperació

Print This Post

Els ajuntaments de la província de València rebran esta setmana de la Diputació els primers 20 milions d’euros del Fons de Cooperació Municipal, el programa conjunt amb la Generalitat que permet destinar les ajudes a inversió o despesa corrent, amb l’objectiu de reforçar l’autonomia local dotant als consistoris dels recursos necessaris per a millorar les seues infraestructures i serveis.



Esta primera part del Fons que entrega la Diputació, amb una dotació de 20.568.534 euros que equival a la totalitat del que aportarà la Generalitat als municipis de la província en 2020, permetrà als consistoris disposar de major liquiditat per a fer front a la crisi causada per la pandèmia o bé per a invertir en altres necessitats, a través d’una línia d’ajudes que a més d’infraestructures pot destinar-se a despesa corrent.



En paraules del president de la Diputació de València, Toni Gaspar, “este Fons de Cooperació Municipal és el millor mecanisme per a ajudar als ajuntaments i agilitar els recursos que posem a la seua disposició, ja que evita burocràcia al no haver de tramitar expedients per a justificar les actuacions de millora o inversions que decidisquen escometre els municipis amb els diners que reben de la Diputació”.



Un decret del president de la Diputació fa efectiu el pagament dels 20,6 milions als ajuntaments de la província, dels quals 20.488.453 euros es repartiran entre els 266 municipis i la resta, 80.081 euros, es distribuiran entre les tres entitats locals menors. València és la localitat que més diners rebrà en este primer lliurament provincial, amb 1.581.275 euros.



Aportació extraordinària



Els 20,6 milions d’euros que arriben esta setmana als ajuntaments són el primer dels dos lliuraments que té previst fer la Diputació als municipis valencians dins del Fons de Cooperació. La segona és una partida addicional d’altres 20 milions d’euros que Toni Gaspar va demanar realitzar a la fi del passat any, amb el propòsit de duplicar l’aportació de la Diputació a este Fons incondicionat gestionat per la Generalitat, a la qual se sumarà una quantitat extraordinària per a posar tots els recursos necessaris a la disposició dels ajuntaments.



La Diputació de València treballa en estos moments en una modificació pressupostària que permetrà extraure els recursos econòmics per a realitzar l’aportació extraordinària als consistoris utilitzant este mecanisme del Fons de Cooperació, que en el cas de la Diputació veurà àmpliament incrementada la partida de 40 milions d’euros inicialment prevista per a enguany.



Tots els grups polítics representats en la Diputació van mostrar el seu suport a esta reorientació pressupostària en la Junta de Portaveus celebrada el passat 31 de març. Esta mateixa setmana, el president, Toni Gaspar, ha repassat esta i altres iniciatives amb els habilitats nacionals en la institució, que coneixen la intenció política de facilitar liquiditat de manera urgent als municipis, evitant plans que augmenten la burocràcia i posant els recursos de la Diputació a la disposició dels ajuntaments.



Ple telemàtic



La Diputació de València treballa igualment en la posada en marxa del Pla d’Inversions 2020-21, que repartirà 140 milions d’euros entre els municipis valencians. Malgrat que la crisi provocada pel COVID-19 ha paralitzat l’activitat i els terminis administratius, des de la institució es continuen fent els passos necessaris perquè este pla arranque al final de l’estat d’alarma, i que els ajuntaments puguen començar immediatament les contractacions per a executar estes inversions que contribuiran a reactivar l’economia local en els municipis.



Tant les aportacions que resten al Fons de Cooperació Municipal com la partida destinada al Pla d’Inversions s’aprovaran en un ple extraordinari telemàtic que se celebrarà en els pròxims dies.