Els alumnes del col·legi Jaume I de Mislata realitzen una llista de carrers amb codis QR per a la Policia Local

Connect on Linked in

En el mapa destaquen els edificis més emblemàtics de la ciutat, així com els carrers dedicats a dones amb un paper rellevant en la història

L’alcalde, Carlos F. Bielsa, els ha fet lliurament d’un diploma de reconeixement i els ha agraït la seua implicació a millorar la ciutat

Un grup d’alumnes i alumnes de sisé de primària del col·legi públic Jaume I de Mislata han confeccionat una llista de carrers de la ciutat amb codis QR per a la Policia Local. El mapa realitzat pels xicotets ha servit perquè aquests puguen conéixer els principals edificis de la ciutat. A més, l’activitat també posava en rellevància les diferents dones que compten amb un carrer a Mislata i que han passat a la història per la seua labor en la lluita per la consecució de la igualtat de drets.



Fa uns dies, els propis alumnes van acudir a la Central de la Policia Local per a fer-los lliurament de la llista de carrers. La regidora de Seguretat Ciutadana en funcions, Mª Luisa Martínez Mora i el Comissari Cap de la Policia Local, Juan José Gimeno, van rebre als alumnes i alumnes en les instal·lacions policials. Els xiquets i xiquetes van poder visitar la reguarda de la policia local i veure de primera mà en què consisteix el treball d’aquest cos de seguretat, passant una estona entretinguda provant-se elements del seu equipament, com els jupetins antibalas, i visitant la xicoteta exposició en la qual es mostra com ha evolucionat al llarg del temps tant els mitjans amb els quals compta el cos de policia com la seua indumentària.



I hui, aqueixa classe de sisé de primària, ha rebut a la seua aula al propi alcalde de Mislata, Carlos F. Bielsa, acompanyat de Mª Luisa Martínez Mora i Juan José Gimeno, els qui han fet lliurament als xicotets d’un diploma d’agraïment i reconeixement al seu treball. Els xiquets i xiquetes, molt il·lusionats, li han explicat a l’alcalde com i perquè van confeccionar la llista de carrers. Bielsa ha comentat que “accions com aquesta, amb la implicació de l’educació i dels col·legis a la nostra ciutat, ens fan avançar cada dia més” i ha felicitat la classe, i al col·legi en general, per aquesta iniciativa.



La llista de carrers quedarà penjat de les parets de la reguarda de la Policia Local de Mislata perquè tots els veïns i veïnes del municipi puguen passar a veure’l i fer ús de tota la informació local i històrica que aquest proporciona.