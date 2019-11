Els bombers alerten de l’augment d’incendis en habitatges quan arriba el fred

Connect on Linked in

El Consorci Provincial de Bombers de València (CPBV) alerta de l‘augment d’incendis en habitatges amb l’arribada del fred. Enguany s’han registrat un total de 532. D’eixos, 244 s’han produït entre gener i abril.



“Després d’un descens considerable als mesos estivals (187),amb la arribada del fred detectem un repunt d’incendis d’habitatges, una tendència que constatem any tras any”, explica la presidenta del Consorci, Maria Josep Amigó.



En 2018 el Consorci va registrar un total de 650 incendis a vivendes al llarg de tot l’any.



Les principals causes són els aparells elèctrics en mal estat, que generen curtcircuits, així com instal·lacions elèctriques deficients en cases antigues en les quals no hi ha, per exemple, interruptors diferencials de corrent.

Els aparells de calefacció com estufes, radiadors i ximeneres en estades sense ventilació també estan darrere de l’origen de nombrosos focs en la llar.



“Si estan en funcionament durant molt de temps i les portes i finestres estan tancades, es consumeix l’oxigen i es forma el mortal monòxid de carboni”, alerta Amigó.



Darrere d’altres incendis estan les ximeneres amb mal manteniment, brasers baix de les taules lliteres, estufes elèctriques i candeles.



LA PREVENCIÓ, CLAU

Per aixó, la prevenció resulta clau per a evitar aquest tipus de situacions. El Consorci aconsella revisar tots els aparells de combustió líquida o amb gas inflamable. També és molt important col·locar detectors automàtics de fum, que poden salvar vides.



Demana a més que es vigilen les fonts d’ignició i que aquestes s’apaguen abans de ficar-se al llit. Les candeles mai han de deixar-se enceses en anar-se a dormir.



Segons les últimes dades d’un informe presentat per la Fundació MAPFRE i l’Associació Professional de Tècnics de Bombers l’any passat van morir 123 persones en incendis a Espanya per focs o explosions, ja fora per cremades o inhalació de fums, en espais tancats o a l’aire lliure. D’elles 16 a la Comunitat Valenciana, la segona autonomia amb més víctimes mortals.



La principal causa que ha provocat la defunció del major percentatge de víctimes és la intoxicació o inhalacióde fums o gasos tòxics.



DADES PER COMARQUES 2018:



Camp de Morvedre: 36

Camp de Túria: 45

Rincón de Ademuz: 2

Cofrentes-Ayora 4

La Costera: 24

Hoya de Buñol: 26

Utiel-Requena: 22

Ribera Alta: 74

Ribera Baixa: 25

La Safor: 74

La Vall d’Albaida: 17

Horta Nord: 69

Horta Oest: 155

Horta Sud: 63

Los Serranos: 4

