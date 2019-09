Els bombers del Consorci revisen i posen a punt tots els materials davant l’avís de pluja

Els efectius han intervingut enguany en més de 40 emergències de rescats de persones atrapades per l’aigua i buidatges

Els bombers del Consorci Provincial de València estan hui revisant i posant a punt els diferents materials disponibles, com els sistemes de buidatge d’aigua i rescat, davant l’alerta de pluja llançada per l’Agència Estatal de Meteorologia.





En el que portem d’any, el Consorci ha rebut un total de 41 avisos per emergències a causa de les pluges. Durant tot el 2018 la xifra va superar els 200 avisos.



Els principals serveis en els quals actuen els bombers en cas de fortes precipitacions són rescats de persones i vehicles, buidatges d’aigua, retirades d’arbres i sanejaments de façanes. “Davant episodis com els que s’esperen en les pròximes hores demanem a la ciutadania molta prudència encara que nosaltres sempre estem preparats per a qualsevol emergència”, afirma la presidenta del Consorci, Maria Josep Amigó.



Entre gener i agost del 2019, els serveis en els quals han hagut d’actuar els bombers del Consorci s’han concentrat al mes d’abril, quan les precipitacions van deixar acumulats de més de 100 litres per metre quadrat. Durant aquestes jornades de pluges, els efectius van intervindre en nombroses emergències, principalment, a les comarques de la Ribera i la Safor, on els efectius van haver de rescatar a sis persones atrapades en vehicles i traslladar a una ambulància d’una dona que necessitava assistència mèdica.



Vent, arbres caiguts, sanejaments de façana, rescats i buidatges d’aigua van ser els principals serveis en els quals van intervindre els efectius.



El Consorci disposa d’un centenar de bombers de guàrdia cobrint diàriament tota la província de València. A més, en cas de necessitat pot mobilitzat a les brigades de Divalterra i a la resta de mitjans disponibles als quals coordina.





Recomanacions:

El Consorci recomana netejar les baixants i canalitzacions dels habitatges i retirar de l’exterior els objectes que puguen ser arrossegats per l’aigua.



Una vegada iniciada l’emergència, retira els vehicles de les zones que puguen inundar-se. Allunya’t de les riberes dels rius i barrancs i no romangues en els ponts. Localitza els punts més alts de la zona on et trobes per a dirigir-te cap a ells en cas que es produïsca la inundació.



Usa el vehicle sol si és absolutament imprescindible. Circula per carreteres principals i autopistes, moderant la velocitat. No intentes mai creuar un pont que oferisca dubtes sobre la seua resistència.

No estaciones en llits secs ni a la riba de rius, per a evitar ser sorprés per una crescuda d’aigua o riuada.