Els centres educatius d’Almussafes senyalitzen les seues instal·lacions per a garantir la distància de seguretat en la tornada a les aules

En el cas de l’IES les despeses s’han compartit amb l’AMPA i la brigada de manteniment municipal s’ha encarregat de la col·locació

Els preparatius dels centres educatius d’Almussafes per a permetre el retorn a les aules de l’alumnat de la població en condicions de seguretat avancen a bon ritme. Entre les mesures implementades pels equips directius dins dels seus respectius plans de contingència es troben la col·locació de diferents elements de senyalització en el sòl per a indicar qüestions com la direcció de la marxa o la distància entre persones en els espais comuns. L’Ajuntament ha col·laborat en aquesta iniciativa finançant el cost d’aquestes marques en els CEIP Pontet i Almassaf, el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes (CMFPA) i l’IES. En aquest últim cas l’AMPA també ha assumit part de les despeses necessàries per a implementar aquesta actuació.



Tal com ocorrerà en tot el país, si la situació sanitària ho permet, a partir de setembre reobriran les seues portes els centres educatius d’Almussafes. Això sí, tal com estableixen els plans de contingència aprovats per a cadascun dels nivells, el retorn a les aules es realitzarà seguint estrictes mesures de seguretat per a evitar el contagi per coronavirus. L’Ajuntament de la localitat, que roman en contacte constant amb els equips directius, està col·laborant activament en la posada en marxa del dispositiu que permetrà el desenvolupament del curs 2020-2021 en les millors condicions possibles.



En aquest sentit, el consistori ha assumit el cost de la senyalització horitzontal distribuïda per les zones comunes dels CEIP Pontet i Almassaf i del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes (CMFPA). Pel que respecta a la seua col·locació, en els col·legis d’Infantil i Primària la labor l’han desenvolupada els seus respectius conserges i a l’escola d’adults personal de l’administració local. En el cas de l’IES de la població, l’acció s’ha dut a terme gràcies als fons aportats tant pel consistori com per l’AMPA, sent l’administració local la que s’ha ocupat de la seua fixació en els punts marcats prèviament en el corresponent pla.



“Aquesta col·laboració és una més de les que estem posant a la disposició dels centres durant aquesta pandèmia. La nostra prioritat és que tant l’alumnat com el professorat i el personal administratiu i de serveis se senten protegits i compten amb les eines necessàries per a tornar a les aules amb el mínim risc possible”, assenyala el regidor d’Educació, Pau Bosch.



Els treballs, que es van dur a terme el mes de juliol, han inclòs la col·locació de vinils amb indicacions com a fletxes per a mostrar la direcció i marques per a recordar la importància de guardar la distància de seguretat, entre altres elements. “Evidentment, aquesta iniciativa és tan sols una més de les que s’implementaran a partir de setembre en tots aquests centres per a previndre el contagi, però sens dubte es tracta d’una de les més importants si volem evitar aglomeracions en les entrades i eixides de classe i en les zones en les quals sol acumular-se un major nombre de persones, com els banys, els corredors o, en el cas de l’IES, la cafeteria”, afig l’edil.



“El nostre compromís amb la seguretat en l’àmbit de l’Educació és ferm i prova d’això és que, tal com vam anunciar fa unes setmanes, també posarem en marxa un programa, del qual donarem més informació en breu, per a subvencionar la compra de bicicletes i patinets per part de l’alumnat de l’institut”, recorda Bosch. “D’aquesta manera, pretenem evitar grans concentracions en els autobusos que realitzen el trajecte que separa el nucli urbà i el centre educatiu, alhora que promocionem l’exercici físic i els hàbits de vida saludables”, explica.