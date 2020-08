Els Clubs Esportius d’Alzira utilitzen en agost les instal·lacions municipals baix les mesures d’esport segur

Les instal·lacions esportives de la ciutat d’Alzira estan obertes en agost per a la pràctica de l’esport a totes aquelles entitats que ho han sol·licitat, acollint-se a les mesures front a la Covid-19.



Fernando Pascual, regidor d’Esports, manifesta que “Entre tots hem fet un esforç per tal de no aturar l’activitat esportiva en el mes d’agost, ja que és l’època de l’any en la que es sol disposar de major temps per les vacances, és per això que des de la Regidoria hem fet possible que totes les sol·licituds que hem rebut al departament d’Esports hi hagen sigut aprovades després de determinar que compleixen les mesures de seguretat que no hem d’obviar en cap moment per seguir fer front a la pandèmia”.



Llistat de clubs i instal·lacions esportives de els que faran ús al llarg d’este mes:



Club Associació Ajuda al Futbol Base U.D. Alzira, el juvenil A i B, el cadet A, Infantil A, i el femení A i B, utilitzaran la Ciutat Esportiva Jorge Martínez Aspar per les vesprades bona part del mes.



Club Natació Trencaones, dilluns, dimecres i divendres, de 10.30 a 12.30, ocuparan tres carrers de la piscina coberta.



Club Halterofília Alzira, dilluns i divendres, de 18.00 a 21.00 hores, Palau d’Esports.



Club de Tennis Taula Alzira, dies 25 i27 d’agost, de 19.00 a 22.00 hores, entrenaments al Poliesportiu Pérez Puig.



Club Futbol Ciutat d’Alzira, dies 25, 26, 27 i 31, entrenament de porters i proves de cadet, de 18.30 a 21.00 hores.



Club Taekwondo Fènix Alzira, del 3 al 13 d’agost, entrenaments a la sala funcional del Fontana Mogort, de 10.30 a 12.00 hores.



Club Alzira Futbol Sala, des del 17 d’agost entrenament del primer equip, dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 19.30 a 21.30 hores.



Club Rugby Alzira, des del 18 d’agost entrenament de l’equip sènior, dimarts, dijous i divendres, de 20.00 a 22.00 hores.



Club Atletisme la Rabosa, dilluns, dimecres i dijous, de 19.00 a 21.00 hores, entrenaments a la Ciutat Esportiva Jorge Martínez Aspar.



Club Pilota Valenciana Alzira, dissabtes 8, 22 i 29, de 17.00 a 21.00 hores, competicions en el Trinquet Municipal.



Les instal·lacions esportives estan perfectament senyalitzades i dotades de les mesures de seguretat necessàries i correspon a les entitats esportives velar pel compliment dels protocols sanitaris pertinents.