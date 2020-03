Els col·lectius d’Alzira lluiten pels drets de les dones

Print This Post

Amb el lema ‘Tots els dies són 8 de mar’’ van eixir al carrer.

Diversos col·lectius d’Alzira organitzaven el passat 8 de març una mobilització per tal d’omplir els carrers de la ciutat de diversitat, consciència feminista i sororitat. Amb el lema ‘Tots els dies són 8 de març’, van eixir al carrer per recordar la lluita de les dones al seu dia a dia, per la desigualtat salarial que pateixen i reivindicar els drets de la dona.

L’objectiu, aconseguir equitat al món i que d’una vegada les dones siguen valorades pel que són, fer-les valdre.