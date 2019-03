Els col·legis de L’Alcúdia potencien la lectura amb el projecte “De Viva Veu”

Connect on Linked in

L’alumnat dels diversos col·legis del municipi va participar, ahir, al Certamen de Lectura en Veu Alta: una activitat cultural amb la qual es va poder apreciar la importància de la lectura i les tasques realitzades als centres educatius per millorar-la.

De cadascun dels col·legis ha sigut seleccionat un estudiant amb el seu corresponent suplent per representar a l’Alcúdia en la fase final (Comunitat Valenciana) del Certamen.

L’Alcúdia continua apostant per la lectura. Ahir dijous, 14 de març, va tindre lloc el Certamen de Lectura en Veu Alta: un acte celebrat de vesprada al Saló d’Actes de la Casa de la Cultura del municipi i en el qual ha participat l’alumnat de les escoles Heretats, Les Comes, Sant Andreu i el de l’IES Els Évols.

La convocatòria – dirigida principalment als alumnes de Primària i Secundària i presentada per l’escriptora i artista Anna Moner – estava organitzada en quatre categories, tenint en compte els nivells educatius dels centres. Per a cadascun d’aquests grups hi havia assignat un llibre, el qual va ser llegir en veu alta pels diversos estudiants. Amb això, es pretenen reforçar les tasques realitzades als centres educatius per millorar la lectura i d’altres aspectes en relació amb aquesta tasca, com el fet de llegir en veu alta.

D’aquesta manera, a Primària es va treballar al voltant dels nivells “Teuladins” (3r i 4t curs) i “Blavets” (5è i 6è curs) amb la lectura dels llibres: El rei de la casa (de Josep Franco), El gran amor d’una gallina (de Concha López Narvaez), La delicada de Gandia (de Vicenta Llorca) i Una familia de por (de Francesc Gisbert). D’altra banda, l’alumnat de secundària va organitzar-se en dos grups: els “Passerells” (1r i 2n curs) i “Oronetes” (3r i 4t curs). En aquesta ocasió, els llibres amb els quals van treballar foren: Retorn a l’illa blanca (de Laura Gallego) i Els dimonis de Pandora (de Silvestre Vilaplana).

Així mateix, de cadascun d’aquests grups va seleccionar-se un representant i un suplent per a representar a l’Alcúdia en la fase final del Certamen. En el cas de la categoria “Teuladins”, el representant serà Joan Porta (del CEIP Les Comes), i el suplent Rafa Vallés (del col·legi Sant Andreu). De la categoria “Blavets” la seleccionada és Sara Iordache (també del CEIP Les Comes), mentre que Júlia Escribà (del CEIP Heretats) serà la suplent. Dels “Passerells” ha sigut elegit com a representant Arnau Soler (del col·legi Sant Andreu), amb Rosa López (de l’IES Els Évols) com suplent. Finalment, del grup “Oronetes” les representants seran: Elena Vila, Andrea Zornoza i Ana Martínez (del col·legi Sant Andreu) i els suplents: Lucía Cui, Paula Monteagud i Ana Sarahy (de l’IES Els Évols).

Els certamens escolars de lectura en veu alta formen part del projecte cultural De Viva Veu, iniciat per la Fundació Full i Feets Gestió de Projectes SL (amb la col·laboració dels ajuntaments adherits al projecte). Es tracta d’una experiència literària amb la qual els escolars també poden potenciar la lectura en valencià, ampliant el seu vocabulari i lèxic. A més a més, no s’oblida el fet que els objectius que es pretenien aconseguir són els mateixos per a tots i totes: és a dir, despertar en els xiquets i les xiquetes l’interès i el gust per llegir més, així com altres atributs també rellevants en l’àmbit educatiu com la pràctica de l’entonació, millorar la comprensió lectora o treballar els aspectes gramaticals.