Els col·legis de Torrent participen en la campanya “Comerç de proximitat, aliments de qualitat”

600 xiquets i xiquetes de 6é de primària han aprés sobre la importància de l’alimentació sostenible i la importància del comerç local

L’Ajuntament de Torrent, a través de l’empresa municipal Idea’t, posa en marxa anualment una campanya per a la promoció del comerç de l’alimentació local, titulada “Comerç de proximitat, aliments de qualitat”. El públic escolar és la població futura de Torrent, per la qual cosa és important ajudar-los a descobrir les bondats del comerç local i a prendre consciència de la important relació entre aquests comerços i les persones que viuen hui a Torrent i que ho faran en el futur. Així com la incidència que la decisió de compra tindrà en aquests.



Per això, enguany la campanya “Comerç de proximitat, aliments de qualitat” ha inclòs una activitat dirigida als alumnes de 6é de primària de tots els centres educatius de Torrent. En total s’han sumat a la iniciativa 10 centres educatius de la localitat, amb un total de 24 grups d’alumnes de 6é de primària, havent sigut beneficiaris de l’activitat al voltant de 600 alumnes i alumnes.



D’aquesta forma, els escolars han participat en un taller sobre l’alimentació sostenible i el comerç local mitjançant una dinàmica de grups. A través del joc, es va realitzar una anàlisi del que és l’alimentació sostenible, la importància del comerç local per a la mateixa i els seus avantatges (ambientals i socioeconòmiques).



A més, l’alumnat es va emportar a casa una fulla de comunicació i diagnòstic per a repassar amb les famílies i fer-los arribar les bondats de la compra local.



El taller es va complementar amb la participació en un concurs de murals que la seua temàtica estava relacionada amb el títol de la campanya i als continguts tractats en el taller. Seran els propis comerços participants en la campanya els qui decidiran els 3 guanyadors.

Els objectius de l’activitat han sigut:

Promoure el comerç local de l’alimentació.

Ajudar a descobrir la importància del comerç de proximitat.

Justificar i descobrir les raons per les quals mereix comprar en el comerç local.

Relacionar la compra de proximitat amb la millora de la qualitat de vida (mediambiental, mobilitat, econòmica i social).

Promoure hàbits d’alimentació i consum responsable.