Els comerços de Sueca repartiran 3.000 bosses reutilitzables i biodegradables

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Medi Ambient, ha prestat la seua col·laboració a l’associació de comerç local Arrima’t en la seua campanya per a l’ús de bosses biodegradables que repartiran els negocis membres del col·lectiu entre els seus clients. “Este projecte s’ha pogut dur a terme gràcies a una subvenció que Diputació i Generalitat concedeixen a Unió Gremial, i la col·laboració de l’Ajuntament, a qui de nou li volem donar les gràcies per mostrar-nos sempre el seu suport en totes les nostres iniciatives”, ha explicat Tony Landete, president d’Arrima’t.

La regidora de Medi Ambient, Carmen Pérez, ha afirmat que, res més conéixer la idea, va mostrar el seu interés a col·laborar “en tractar-se d’un projecte que contribuirà a fer el comerç local més sostenible i, davant eixa perspectiva, des del departament ens vam adherir a la seua petició. Es tracta de repartir unes 3.000 bosses reutilitzables i biodegradables, fabricades amb un material resistent que suporta un pes d’uns 12 quilograms”. Per la seua part, l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha explicat que “qualsevol institució que es pree ha de mostrar el seu suport a tot tipus d’iniciatives que protegisquen el medi ambient ja que redunden en benefici de totes i tots. Per això, des de l’Ajuntament no dubtem a col·laborar amb estos projectes mediambientals, com ja hem fet en altres ocasions, per exemple amb la instal·lació fa uns dies d’uns bancs fabricats amb taps de plàstic junt a l’institut”.