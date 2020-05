Els concursos culturals llançats per l’Ajuntament d’Almussafes durant el confinament ja tenen guanyadors

L’Ajuntament d’Almussafes ja ha fet públics els noms de les persones guanyadores dels quatre concursos convocats perquè la ciutadania participara des de casa durant el confinament. Durant el procés ha comptat amb la col·laboració del Club Gastronòmic ‘El Putxeret’, el Club de Lectura, Foto Club ‘La Imatge’ i l’Associació Cultural ‘Paleta i Pinzell’, que han sigut les entitats encarregades de conformar els quatre jurats establits per a triar les millors propostes. Les 23 persones guanyadores rebran regals valorats en 50 euros que seran adquirits pel consistori en establiments de la localitat. Tal com assegura el regidor de Cultura, Alex Fuentes, “la convocatòria ha sigut tot un èxit. Hem rebut moltes candidatures de totes les modalitats en les quals es podia competir, la qual cosa ens ha permés reunir propostes molt diverses que, tal com ens han transmés els membres dels diferents jurats, tenien un nivell bastant alt”.



El confinament al qual està sent sotmesa a la població per a controlar la pandèmia de coronavirus no ha sigut un impediment perquè la ciutadania almussafenya continue demostrant el seu talent en diferents disciplines artístiques. Per a fomentar-lo en un període en el qual no està sent possible la celebració d’activitats públiques, l’Ajuntament de la localitat va plantejar a mitjan abril diversos concursos culturals l’objectiu dels quals era potenciar la creativitat i promoure la reflexió sobre el període que estem vivint.



La Regidoria de Cultura ha atorgat un total de 23 premis valorats en 50 euros en aquesta iniciativa, a través de quatre concursos que tenien tots modalitat infantil i adulta, concedint-se tres recompenses en cadascuna d’elles. En tan sols una modalitat un dels llocs ha quedat desert. Amb tot, el consistori ha invertit un total de 1.150 euros en aquest projecte, amb els quals s’adquiriran en comerços locals els detalls que rebran les persones guanyadores. Atés que encara no és possible la celebració d’actes públics, el lliurament es durà a terme quan finalitze l’estat d’alarma.



‘Pintem el confinament’

En el concurs de dibuix han participat un total de 34 propostes, entre les quals el jurat, integrat per membres de l’Associació Cultural ‘Paleta i Pinzell’, ha triat en la categoria infantil les de Julia Peláez Pires, David Vázquez Delicado i Karla Sancho Muelas i en l’adulta les d’Emilia Bosch Raga, Julia Arbona Sánchez i Encarnación Sanchis Llácer.



‘Cuinant a casa’

A la convocatòria dedicada a la gastronomia s’han presentat 17 plats, abastant tot tipus de productes i sabors. El pastís de xocolate de Leo Ludeña Olmos, la pizza de verdures de Batiste Rovira Medina i els gofres de Laia Navarro Moya han sigut els que, segons el parer del Club Gastronòmic El Putxeret han destacat per damunt de la resta en la categoria infantil. L’entitat s’ha decantat per l’albergínia farcida de carn de Vicente Villalba Magraner, el pit de pollastre al vi amb xampinyó de Cristina Alfonso Esteban i el tiramisú d’Ana Cristina Domingo Atanasio en el cas de la categoria adulta.



‘Mirem Almussafes des de les finestres’

El concurs de fotografia, amb 78 candidatures, ha sigut el que ha tingut més acceptació. En ell han resultat guanyadors en la categoria infantil Emily Briz Mora, Eloi Cano Aracil i Lucía Sabater Malet, mentre que en l’adulta el jurat, compost per socis del Foto Club ‘La Imatge’, ha seleccionat les imatges d’Enrique Soria Magraner, Mónica Jiménez Bea i Mª Francisca Sansaloni Vercher.



‘Històries del confinament’

En l’apartat literari, en el qual es proposava escriure històries, contes o versos relacionats amb l’estat d’alarma, s’han seleccionat un total de cinc relats. Ruth Ludeña Baldoví, amb ‘A la distancia de dos metros’, i Julio Cercel Sorpilache, amb ‘Cómo estoy pasando estos días’, han sigut els triats en la categoria Infantil i Cristina Castillo Muñoz (‘No havia vingut a patir’), Susana Moscardó Benavent (‘Resiliencia colectiva’) i Anna Aris Duart (‘Confinament: Un abans i un després’) en la categoria Adulta. Els integrants del Club de Lectura de la Biblioteca Pública Municipal han sigut els encarregats de triar els textos més destacats.



