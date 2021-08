Els cossos de policies reprendran tota la formació presencial en el Ivaspe a partir de setembre

Connect on Linked in

L’oferta formativa per als cossos de seguretat està composta per 72 activitats entre cursos, seminaris i diplomes

S’incorporen nous cursos sobre prostitució, delictes d’odi i detecció del ciberassetjament entre menors

Els cossos de policies locals i de la Generalitat podran cursar a partir de setembre fins a 72 activitats formatives entre cursos, diplomes i seminaris en l’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (*Ivaspe). El nou curs acadèmic represa l’activitat cent per cent presencial i incorpora importants novetats formatives sobre prostitució, delictes d’odi i detecció de conflictes entre menors en les xarxes socials. L’oferta formativa del Ivaspe compta amb 2.520 places en total i s’estructura en 48 cursos organitzats en cinc àrees temàtiques (jurídica i policia judicial, Administrativa i de trànsit, Tàctica policial, Psicologia i comunicació social i Emergències); 9 diplomes de formació especialitzada; 10 cursos de competència genèrica i 5 jornades o seminaris.

El pla de formació organitzat pel Ivaspe per al període 2021-2022 “és una aposta per la formació dirigida a ampliar coneixements sobre el fenomen de la prostitució i millorar així les intervencions policials, així com més especialització en violència de gènere”, ha indicat el secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, José María Ángel, qui afig que per a continuar formant als i les policies en situacions de violència masclista “s’ha inclòs un diploma i un seminari orientats a la millora de les intervencions policials”.

Una altra de les línies formatives noves del pròxim curs és l’actuació policial en el cas dels delictes d’odi que s’abordaran des de dos enfocaments complementaris, les estratègies de prevenció i la realització de protocols d’actuació amb referència especial a les persones *LGTBI.

Entre els diplomes especialitzats, destaca el d’intervenció policial i social amb menors. En aquest àmbit, s’incorpora la detecció i resposta davant el ciberassetjament i altres riscos relacionats amb les xarxes socials com a ampliació del programa de formació de l’Agent Tutor/a, que és l’especialització de la policia en la resolució dels conflictes i la mediació en les conductes de risc que succeeixen en l’entorn escolar.