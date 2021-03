Connect on Linked in

El Consell Escolar Municipal ha decidit no modificar els dies no lectius de falles, per tant el 17 i 18 de març no hi haurà classe a cap centre educatiu d’Alaquàs.

Es recomana continuar complint les mesures de seguretat i reduir al mínim imprescindible els desplaçaments i els contactes amb no convivents.