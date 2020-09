Els espectacles culturals infantils tornen a Almussafes amb AHÁ! Circo

La companyia Alas Circo Teatro actuarà el pròxim diumenge 4 d’octubre a les 18 h en l’Àgora del Parc Central de la població



L’accés a la funció és lliure i gratuït i l’Ajuntament organitzarà l’espai per a garantir la distància de seguretat entre persones

El pròxim diumenge 4 d’octubre, a les 18 hores en l’Àgora del parc Central d’Almussafes, la companyia Alas Circo Teatro oferirà l’espectacle AHÁ! Circo, en el qual les acrobàcies, contorsions, vols i malabars de l’elenc artístic protagonitzaran una funció dirigida al gaudi del públic infantil. La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament assegura que se seguiran tots els protocols per a evitar els contagis per Covid-19. “No hi haurà cap problema perquè som conscients que aquests espectacles són segurs si es realitzen seguint totes les mesures establides per les autoritats sanitàries”, comenta el regidor d’aquesta àrea, Alex Fuentes.



Després de més de sis mesos sense oferta cultural dedicada al públic infantil a causa de la pandèmia, l’Ajuntament d’Almussafes ha organitzat per al pròxim diumenge 4 d’octubre a les 18 hores un espectacle teatral dirigit a aquest col·lectiu amb la pretensió “de recuperar una mica de la normalitat que teníem abans de declarar-se l’estat d’alarma”, assenyala el regidor de Cultura, Alex Fuentes. “Evidentment serà una iniciativa condicionada per la crisi sanitària que estem vivint, però amb totes les cauteles que exigeixen les autoritats, considerem que la infància del municipi mereix que se li plantegen ja activitats culturals amb les quals puguen continuar gaudint, aprenent i reflexionant”, afig l’edil.



Per a aquest retrobament dels xiquets i xiquetes d’Almussafes amb les arts escèniques, el consistori ha triat l’espectacle AHÁ! Circo, d’Alas Circo Teatro, que transcorre dins d’una estructura mòbil de 5 metres d’altura, des d’on els artistes acostaran al públic assistent les seues destreses com si estigueren en la mateixa pista. Durant la funció, es contarà la història d’una peculiar troupe de circ que realitza acrobàcies, contorsions, vols, malabars i tècniques aèries per a sorprendre el públic. Aquest particular grup està format pels intèrprets Deninson Gutiérrez, Andreina del Pozo, Maria Hames, Txus Buffa i Juan Manuel Sánchez, qui al seu torn dirigeix el muntatge, que compta amb creació musical a càrrec de Morten Jespersen.



Des de la Regidoria de Cultura remarquen que es tracta d’un espectacle completament segur per a les persones assistents, atés que es desenvoluparà en l’Àgora del parc Central, un espai a l’aire lliure en el qual, a més, se seguiran estrictes mesures per a evitar els contagis per coronavirus. “A més de celebrar-se a l’aire lliure, les cadires es col·locaran a una distància adequada i, com ocorre en tots els espais públics, serà obligatori l’ús de màscara. En eixe sentit no hi haurà cap problema perquè som conscients que aquests espectacles són segurs si es realitzen seguint totes les mesures establides per les autoritats sanitàries”, assegura Fuentes.



L’entrada al recinte en el qual se celebrarà l’actuació és lliure i gratuïta fins a completar l’aforament habilitat en l’Àgora, per la qual cosa no serà necessari recollir les entrades prèviament.