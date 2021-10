Els experts adverteixen que un ús primerenc de les pantalles podria afectar el neurodesenvolupament dels xiquets

Connect on Linked in

El responsable de la Unitat de Desintoxicació de l’Hospital Vithas Aigües Vivas explica que poden desenvolupar “una menor capacitat d’autoregulació emocional i comportaments de tall impulsiu”

Altres efectes poden ser l’alteració del somni, major risc de sobrepés, un mal rendiment escolar o dificultat per a relacionar-se

L’ús primerenc de les pantalles de dispositius electrònics podria afectar el neurodesenvolupament dels més xicotets. Així ho ha indicat el coordinador de la Unitat de Desintoxicació i Patologia Dual de l’Hospital Vithas Aigües Vivas, el doctor Augusto Zafra, qui advoca per limitar l’ús de la tecnologia en els xiquets.

Zafra recorda que l’Acadèmia Estatunidenca de Pediatria assegura que els xiquets entre els 3 i els 5 anys “no haurien de romandre per més d’una hora al dia enfront de la pantalla”, entenent “pantalla” a aquells dispositius com ara mòbil o tauleta, entre altres. Els experts també coincideixen que abans de complir els dos anys “els més xicotets no haurien de passar temps enfront de les pantalles”.

Les estimacions actuals són que els xiquets entre els 8 i els 10 anys “passen al voltant de 6 hores enfront d’una pantalla. En arribar a l’edat entre 11 i 14 anys poden romandre fins a 9 hores al dia enfront de les pantalles o més”.

El doctor Zafra apunta que “el temps de pantalla a una edat primerenca podria afectar en el neurodesenvolupament dels xiquets ja que aquest tipus d’estímuls formen part un disseny cerebral primerenc que va modulant-se amb el pas del temps. Mostra d’això, és que aquells xiquets que comencen a utilitzar pantalles en edats primerenques de vida, tenen un major risc per a desenvolupar una menor capacitat d’autoregulació emocional i comportaments de tall impulsiu”.

Així doncs, i en aquest context, “sembla evident que fomentar una adequada gestió de temps enfront de les pantalles pot tindre un impacte positiu en el desenvolupament evolutiu del sistema nerviós del menor”.

Entre els efectes principals de l’exposició a pantalles en xiquets es troben els problemes per a dormir: “Els xiquets com els adolescents i adults que passen major temps enfront de les pantalles també tenen major risc a tindre alteracions del somni, tant en la quantitat com en la qualitat”. El doctor Zafra explica que “s’ha demostrat que l’estimulació electrònica dels dispositius amb pantalla és capaç d’interferir en les diferents fases de somni, tant en la conciliació del somni, com en el manteniment i la profunditat d’aquest”. L’acte de dormir és una part fonamental per al futur disseny cerebral dels xiquets ja que durant el somni s’activen mecanismes químics i hormonals indispensables per a un adequat desenvolupament, com per exemple són les hormones associades al creixement.

L’especialista parla també del major risc de sobrepés i obesitat, perquè el temps de permanència enfront d’una pantalla és inversament proporcional a l’activitat física, no sols pel fet quantitatiu del temps invertit sinó també per la inquietud d’estímuls que el menor buscarà en el seu desenvolupament. “És a dir, el xiquet que més temps passa davant d’una pantalla desenvoluparà una menor iniciativa en la cerca futura d’activitat física i, al contrari, i com a resultat, poden desenvolupar sobrepés i obesitat”, assenyala.

L’abús dels dispositius també pot portar aparellat un mal rendiment escolar: “Els xiquets que estan molt temps exposats a tecnologia, tenen més risc a tindre baixes qualificacions. Solen tindre una tendència a llegir menys llibres i tindre més dificultats en la lectura comprensiva”.

Així, l’ús inadequat dels mitjans tecnològics pot incrementar “el risc dels xiquets a l’abús tecnològic”. Entre el 4 i el 8% dels xiquets i adolescents “tenen seriosos problemes per a limitar l’ús d’internet assimilable a una conducta de tall addictiu”, assenyala Zafra qui afig que s’estima que “al voltant del 10% dels joves entre 8 i 18 anys tenen algun trastorn associat a jocs d’internet”.

Els problemes per a relacionar-se són una altra conseqüència de l’ús abusiu dels dispositius. El doctor Zafra assenyala que els xiquets que passen més de 5 dies sense utilitzar tecnologies enfront de pantalles “tenen una millor capacitat per a impregnar-se de les emocions de les persones. D’alguna forma, l’absència d’una relació directa, personalitzada i no virtual provoca una menor plasticitat en les neurones espill o neurones de l’empatia que són fonamentals en l’anàlisi emocional de la relació i interacció de les persones. Per tant, aquesta habilitat pot quedar reduïda en aquells xiquets que tenen un abús de les tecnologies”.

El responsable de la Unitat de Desintoxicació de l’Hospital Vithas Aigües Vives incideix en què els menors exposats a una exposició “excessiva” de tecnologies -internet o xarxes socials- “sovint mostren una major propensió a tindre comportaments de risc, com ara conductes sexuals, abús de substàncies, trastorns alimentaris o autolesions”.

Augusto Zafra ressalta, a més, que s’estima que al voltant d’un 12% de joves entre els 10 i els 19 anys “han enviat una foto amb contingut sexual a una altra persona. Un dels riscos d’aquesta pràctica és el risc que un mal ús d’aquest contingut pot provocar en l’autoestima de la persona o un impacte psicològic irreparable que pot portar fins i tot a conductes suïcides”

Finalment, el doctor Zafra fa referència al ciberassetjament o bullying cibernètic, perquè s’estima que “al voltant d’un 87% dels adolescents han sigut testimonis de l’assetjament cibernètic en algun moment”.