Els flamencs agreugen els danys de la fauna salvatge en els arrossars de l’Albufera

AVA-ASAJA alerta que aquests esbarts arranquen i calciguen camps sencers d’arròs després de la sembra i demana compensacions per als agricultors afectats

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) alerta que esbarts de flamencs agreugen els danys provocats per la fauna salvatge en els arrossars del parc natural de l’Albufera. Si des de fa dècades diverses espècies d’ànecs vénen causant importants pèrdues als arrossers valencians, la creixent presència de flamencs en aquest paratge se suma a la problemàtica i amenaça amb elevar tant les destrosses com la superfície de cultiu sinistrada.

Agricultors de Sollana constaten els primers atacs d’aquests ocells en la present campanya pocs dies després de la sembra de l’arròs. Grups de fins a 300 o 400 flamencs, segons denuncien els testimoniatges, arranquen i calciguen les tendres plantes, deixant camps sencers totalment destrossats. El delegat de AVA-Sollana, José Felip, és un dels damnificats: “Els flamencs fan encara més danys que els ànecs. L’any passat ja vaig haver de replantar tres vegades unes 40 fanecades, la qual cosa em va disparar els costos de producció, i al final de la temporada no vaig recollir ni la meitat de la collita habitual. Ara m’acaben de devastar 25 fanecades i això podria ser només el principi”.

AVA-ASAJA adverteix que els flamencs s’estan dispersant des del llac i tancats situats en les zones baixes fins a les àrees pròximes a les poblacions. Segons estimacions de l’associació, les pèrdues econòmiques ocasionades per l’avifauna en els arrossars de l’Albufera van arribar a aconseguir els 400.000 euros en campanyes anteriors i l’entrada en escena d’aquest ocell podria repuntar aquesta xifra.

L’organització agrària reclama compensacions als agricultors afectats en funció dels danys patits i una millora de la cobertura de l’assegurança agrària per aquesta mena de risc, ja que en la majoria dels casos les limitacions establides no permeten accedir a cap mena d’indemnització econòmica per l’estat fenològic de la planta i la superfície afectada.