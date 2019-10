Els Gegants i Cabuts tornen al 9 d’Octubre de Carcaixent

Connect on Linked in



Gegants, Cabuts i un aplaudiment per a la participació ciutadana en el 9 d’Octubre de Carcaixent



Eixe seria el resum més real del que ha estat la celebració aquest any del 9 d’Octubre a Carcaixent



Tot un poble al carrer per gaudir després de 15 anys en l’oblit dels tradicionals i restaurats per l’artista Robert Cogollos, Gegants i Cabuts que no han parat de ballar durant tota la processó



Processó que ha transcorregut des de la porta de l’Ajuntament fins a la Plaça Espanya, per tal de rendir homenatge a la representació de Jaume I situada en mig la plaça



Un dels moments més emotius del matí, ha estat en els ulls de Paulino Peris, que després de 94 anys de trajectòria i en agraiment a l’aportació cultural feta a la localitat, ha sigut nomenat fill predilecte del poble de Carcaixent en mans del seu alcalde Paco Salom