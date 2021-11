Els grups polítics municipals plantegen les seues propostes per millorar la ciutat

Connect on Linked in

L’Hemicicle Municipal, que hui ha sigut l’escenari del Debat sobre l’estat de la ciutat, també s’han atés les reflexions i les propostes dels portaveus dels diferents grups polítics amb representació a l’Ajuntament, així com de totes aquelles entitats ciutadanes que han manifestat la seua voluntat de participar.

Concretament, després de la primera intervenció de l’alcalde s’ha escoltat la veu dels representants d’estes entitats i a continuació han participat els portaveus dels diferents grups polítics municipals, que ho han fet en dos torns: el primer, de 15 minuts; i el segon de huit; i per ordre de menor a major representativitat: José Gosálbez (Vox); Fernando Giner (Ciutadans); Sandra Gómez (PSPV); María José Catalá (PP), i Carlos Galiana (Compromís).

Vox: “volem una ciutat prospera, neta i amb menys impostos”

El portaveu del Grupo Municipal Vox, José Gosálbez, ha agraït la participació de les entitats “que han parlat de la realitat de València, que no és la que ha descrit l’alcalde en la seua intervenció”. “En Vox, a pesar de l’equip de govern, treballarem per aconseguir una ciutat prospera, neta, i amb menys impostos”, ha assegurat l’edil que també ha afirmat que “Joan Ribó ha fracassat en la gestió de la seguretat de la ciutadania”.

Gosálbez ha parlat de “la degradació dels barris i de l’impacte d’este fet en els comerços i l’economia local”. A més, ha lamentat que “els socis de govern arriben sempre a deshora per donar solucions”. També ha criticat la política social “que no és ràpida ni flexible, i que genera llistes de necessitats imperioses col·lapsades”.

En paraules del portaveu de Vox, “un altre exemple de la mala gestió de l’actual equip de govern és la mobilitat impossible que ha implantat Compromís, que també ha desvirtuat les falles, i les tradicions, així com les històriques institucions valencianes enfront del suport que li dona a les separatistes”.

Ciutadans: “defensem la ciutadania que reclama seguretat, tranquil·litat i dret al descans”

El portaveu de Ciutadans, que ha començat amb un record per a les persones víctimes de la Covid, ha centrat la seua intervenció en la defensa de que València “és una ciutat amb grans desigualtats”. “Es tracta d’una marca blanca de Barcelona, que es veu des del moment que s’accedeix a la ciutat, que ha declarat la guerra al vehicle privat sense comptar amb una bona xarxa de transport públic”.

Giner també ha aprofitat la seua intervenció per a parlar “de la inseguretat de la ciutat, que, a més també reclama tranquil·litat i dret al descans”, i de la política turística “que ha deixat barris sense veïnat”. A este respecte, ha “sentit” “la desigualtat entre els barris, entre els joves, que no són un col·lectiu prioritari a l’hora d’accedir a una vivenda, i la falta d’iniciatives per al desenvolupament tecnològic de la ciutat”.

D’altra banda, el portaveu de Ciutadans, s’ha centrat “en les disputes entre els dos grups polítics de l’equip del govern respecte als temes relacionats amb l’urbanisme i la mobilitat”. “Les dos formacions lluiten per demostrar qui és la més republicana, catalanista, i verda, i mentre anuncien projectes al marge del PGOU (Pla General Urbà) que no són reals i tenen desateses a les persones”.

PSPV: “ens ocuparem dels problemes treballant”.

La vicealcaldessa i portaveu socialista, Sandra Gómez ha fet un repàs de la gestió de l’equip de govern per combatre l’impacte de la pandèmia del coronavirus. “Hem demostrat que València ha sigut un exemple a l’hora de protegir la vida i també per buscar oportunitats per a la recuperació”, ha afirmat en recordar, entre altres accions, “els 28 milions d’euros invertits per impulsar tots els pilars de l’economia”, i anunciar que l’Ajuntament destinarà 1 milió d’euros “per ajudar els comerços de barri perquè puguen obrir les seues persianes”, així com l’increment del pressupost d’ocupació i formació fins a 15 milions d’euros.

Gómez, que ha manifesta la voluntat de “treballar per a créixer”, ha defés una València policèntrica, “en la qual tots els barris compten perquè el codi postal no determine el futur de les persones”. I en este marc, ha destacat la futura ampliació del Parc de Benicalap, amb 70.000 metres quadrats, que s’integraran amb l’horta, un projecte que sumarà a una iniciativa major per connectar l’horta amb el Bulevar Sud. “Anem a lluitar per una transició sostenible que genere ocupació, donem un sí sostenible front a qui diu no a tot o un sí a qualsevol cost”, ha dit.

En este sentit, Sandra Gómez ha afirmat que el model de ciutat “també contempla uns barris segurs” i ha explicat que, “tal com s’ha fet davant d’altres problemes heretats, com per exemple, La Marina, ens ocuparem dels problemes treballant”. “Així -ha explicat- no volem un policia davant de cada escola, volem millorar la vida de totes les persones perquè la delinqüència pot derivar d’una mala convivència”.

Grup Popular: “inseguretat i pèrdua d’oportunitats”

La portaveu del Grup Municipal Popular, María José Catalá, ha centrat el seu discurs en les manques que, al seu judici, llastren la gestió del govern municipal, i ha destacat especialment els temes referits a la seguretat ciutadana i a l’economia. En el primer cas, ha denunciat que València “és la ciutat d’Espanya on més creix la violència”, un problema que ha definit com “el principal problema al carrer”. Segons Catalá, “els delictes estan disparats, especialment els de caràcter sexual, amb índexs molt per damunt de la mitjana nacional”, per la qual cosa ha instat l’alcalde a “centrar el debat en la reivindicació veïnal de millorar la seguretat: els veïns pateixen i alò que es vulnera són drets fonamentals. Les reunions no es tradueixen en res”, ha assegurat.

En segon lloc, ha criticat la gestió en l’àmbit econòmic, i ha afirmat que la ciutat “perd projectes i oportunitats tots els dies per sectarisme”. Segons la portaveu popular, a falta de tres mesos per acabar l’any, encara queden 175 milions d’euros per executar, “i en els últims sis anys s’han deixat d’executar 600 milions d’euros”, ha assegurat A més, ha enlletgit la “falta d’inversions en 26 barris”. “Vostés –s’ha dirigit a la bancada del govern- recapten per a tindre els diners en el banc perquè deixen caure els servicis municipals, com ara la neteja i la seguretat. La conseqüència, segons Catalá, és que la ciutat “té cada vegada més persianes baixades, hi ha 63.000 persones desocupades a la ciutat (10.000 més que a l’inici del mandat) i 6 de cada 10 són dones; han tancat 200 comerços a la ciutat (el 75% a Ciutat Vella), i hi ha un embós en la concessió de llicències que és un escàndol”.

Finalment, Catalá s’ha referit als assumptes de caràcter social, on ha denunciat que en estos moments “hi ha 1.000 persones dormint als carrers de la nostra ciutat, mentre només s’han construït sis habitatges públics en sis anys”. La portaveu popular ha animat el govern a fer una rebaixa d’imposts i ha denunciat també manques en matèria de medi ambient, dotacions públiques i mobilitat, “mentre carrega als ciutadans i a l’hostaleria a impostos”. I ha conclòs presentat un conjunt de 120 propostes de millora per a la ciutat.

Compromís: “un projecte per a tota la ciutadania”

Per part seua, el portaveu del Grup Municipal Compromís ha establit una comparació en la seua intervenció entre les mesures impulsades per l’actual govern municipal per a donar resposta a la crisi sanitària i econòmica causada per la covid-19, i les mesures que va adoptar el govern del PP, que governava a la ciutat durant la crisi de 2008. “Les crisis afecten les mateixes coses –ha assegurat Galiana- però la resposta és el que canvia”.

“Vostés no executaven ni la meitat del que hem executat nosaltres. Vostés van tindre un deute de quasi 1.000 milions d’euros, i nosaltres hem situat el deute en poc més de 300 milions. Vostés ens acusen d’ofegar les empreses i les pimes, però som nosaltres els que hem reduït substancialment el període de pagament als proveïdors”, ha defensat el portaveu. Com a exemple, ha citat les ajudes al sector de Falles davant la crisi, que es van incrementar de manera notable, en contrast amb l’actitud en 2008, que va ser “baixar la subvenció municipal del 25 al 21%”, o les inversions en els mercats municipals, “en les quals contrasten els 21.000 euros per a tots els mercats durant 2014 amb els 400.000 euros que, per exemple, s’han dedicat ara només al Mercat de Torrefiel”. El regidor ha citat altres àrees que reflecteixen la diferència de gestió, com la neteja (que enfront de la rebaixa de 69 a 53 milions entre 2009 i 2012, ara augmenta cada any: 74 milions enguany i 80 en 2022), els servicis socials (19,3 milions més), el suport a la igualtat i a les persones LGBTI, així com a les famílies, o la garantia del dret a l’energia (que ha permés estalviar 320 euros a l’any per cada família atesa), la mobilitat o la cultura (“la seua recepta en plena crisi va ser José Luis Moreno”, ha lamentat).

Galiana ha agraït a l’alcalde Ribó “el seu projecte total per a la gent que viu en esta ciutat”, i ha posat en valor l’elevada nota amb la qual el veïnat puntua la seua satisfacció de viure a València. “La ciutadania ho està passant malament, però té gran satisfacció de viure ací, com reflecteix el 8,6 sobre 10 amb el qual ja fa més d’un any que es qualifica, sense baixar, en el Baròmetre d’Informació Municipal”.

Les intervencions de la ciutadania

La cinquena edició del Debat sobre l’estat de la ciutat, obert a les intervencions directes de la ciutadania, ha reunit a l’Hemicicle Municipal, a representants de tres agrupacions de diferent caràcter: la plataforma veïnal Barri de Penya-roja, la secció sindical d’UGT-PV a l’Ajuntament de València, i l’associació Mi Tierra CV.

En primer lloc, ha pres la paraula José Antonio García Herrero, en nom de Mi Tierra CV, qui ha acusat el govern municipal de “mentir en dir que van vindre a rescatar persones, que són valencianistes i que miren pels ciutadans de València”; i ha assegurat que “el govern municipal modela la ciutat a colp d’ideologia”. El representant d’esta entitat ha parlat també dels Pressupostos Participatius impulsats per l’executiu local que, ha assegurat, són una eina “dirigida únicament a materialitzar les seues fantasies”, i ha acusat així mateix l’equip de govern de “oblidar la violència d’extrema esquerra”. Finalment, ha assegurat que “el partit Compromís, amb la complicitat del PSOE, està convertint València en una ciutat trista, bruta i abandonada, amb carrers plens de violència, i cada vegada més semblant al Berlín Oriental”.

En segon lloc ha intervingut José Salvador Tàrrega, de la plataforma veïnal Barri de Penya-roja, qui ha parlat sobre l’execució de la sentència sobre Tabacalera (el mes de maig passat esta entitat va demanar una sèrie de mesures al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana per a garantir l’execució de la sentència). El representant de la plataforma ha demanat explicacions a l’equip de govern per les negociacions amb l’empresa Igsa, reunions “secretes”, segons ha afirmat, i que ha qualificat de “opaques, escandaloses i inútils”. El representant veïnal ha recordat a la Corporació que actualment hi ha tres procediments judicials en curs sobre este assumpte, i ha anunciat que “per part dels veïns i veïnes no hi ha res a pactar, no hi ha negociació possible” en entendre que s’ha produït “un enriquiment injust per a la mercantil privada, i que no cal donar-li encara més”.

Finalment, ha intervingut Ana María Falomir, per part de la secció sindical municipal d’UGT-PV, en nom del col·lectiu de professors i professores de la Banda Simfònica Municipal, per a reiterar una vegada més la seua “rotunda postura en contra del traspàs de l’entitat al Palau de la Música”.

Falomir ha qualificat de “martingales legals” les accions per a dur a terme este traspàs, i ha denunciat la “falta de transparència i desconeixement dels motius” que han portat a la Regidoria de Cultura a prendre la decisió de canviar l’adscripció de l’agrupació musical. La representant sindical ha defensat la qualitat de la formació musical, i ha recordat que “es tracta d’una institució que forma part patrimoni cultural de la ciutat”. “Llevar-li l’empara de la casa consistorial és afeblir-la i portar-la a la seua desaparició”, ha assegurat. Per això, ha dit que les persones integrants de la banda “volen estar com a funcionaris de l’Ajuntament”, i ha assegurat que “no hi ha raons jurídiques ni econòmiques que avalen esta decisió”.