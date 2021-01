Els guanyadors i guanyadores del sorteig de Nadal del Mercat Municipal de L’Almara de Burjassot recullen els seus carros amb 250 euros de compra

Print This Post

Cinc clients del Mercat Municipal L’Almara de Burjassot s’enfrontaran a una costa de gener molt més lleugera i suportable, almenys quant a alimentació i a llar es refereix ja que, en guanyar el sorteig de Nadal del mercat, s’han emportat a casa un carro de la compra valorat en 250 euros. Encarna Pla, Maribel Pérez, Alonso Abarca, María Valdevira i Pepe Catalá han sigut les agraciades i agraciats amb aquest regal, en aquest ja tradicional sorteig amb el qual els comerciants de L’Almara, en col·laboració amb la regidoria de Comerç i Mercats, celebren el Nadal amb els seus clients.

Així, en la freda i plujosa demà del dissabte 9 de gener, els guanyadors i guanyadores van acudir al Mercat Municipal a recollir els premis, cinc carros que van ser entregats per la regidora de Comerç i Mercats, Rosa Coca i per la presidenta de l’associació de comerciants de L’Almara, Loles Bueno. Els guanyadors i guanyadores van rebre també una col·lecció de bons de compra per a canviar-los en cadascuna de les parades del mercat municipal, fins a omplir els seus carros guanyadors de productes i articles de proximitat i de primera qualitat.

El Mercat Municipal L’Almara està obert de dilluns a dissabte de 8h a 14h.