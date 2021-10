Els iglús de reciclatge de vidre d’Alboraia es tornen roses per una bona causa

Print This Post

Alguns dels iglús d’Ecovidrio en la localitat canvien el seu color per a recaptar fons contra el càncer de mama

L’Ajuntament d’Alboraia també s’ha unit a la campanya solidària de Ecovidrio “Recicla Vidre per Elles”, en favor de la Fundació Sandra Ibarra. Hui, coincidint amb el Dia Mundial de la lluita contra el càncer de mama, es dóna inici a la campanya que ha sigut presentada per part de l’equip de govern.

Aquest és el sisé any en què molts dels iglús verds per al reciclatge de vidre es tornen roses per a conscienciar sobre la importància de la prevenció i investigació del càncer de mama

La iniciativa té com a objectiu promoure la prevenció i l’autoexploració enfront del càncer de mama, i recaptar fons per a la seua investigació a través del reciclatge d’envasos de vidre, gràcies als 500 contenidors de color rosa que s’han instal·lat en més de 170 ciutats espanyoles.

Ecovidrio transformarà els envasos de vidre depositats en aquests iglús en una donació a la Fundació Sandra Ibarra per a sumar forces en la investigació del càncer.