Els llibres d’Estellés, de nou a les seues mans a Burjassot

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Les mans de Vicent Andrés Estellés tornen a reposar sobre uns llibres, els seus, que mai haurien d’haver faltat. L’estàtua del poeta de Burjassot, situada en la plaça de l’Ajuntament, obra de l’escultora Teresa Cháfer, torna a estar completa.

El passat dia 7 de maig, treballadors de la Brigada Municipal d’Obres, sota la supervisió de l’escultora Teresa Cháfer i del seu equip de treball, procedien a la manipulació de l’obra en bronze per a instal·lar la peça dels llibres que va ser robada i que ha tornat a ser reproduïda per l’escultora. També es va aprofitar per a forjar de nou una cantonada de les ulleres que també havia sigut fracturada.

Des que en 2007, l’Ajuntament de Burjassot encarregara aquesta peça escultòrica per a retre homenatge al seu fill predilecte, han sigut diversos els actes vandàlics que ha patit l’estàtua d’Estellés. Bolcades, pintades, trencament d’ulleres o el robatori dels seus llibres, s’han succeït en el temps per part de grups incívics i intolerants.

El Consistori, des de l’àrea de Cultura que dirigeixen Estefanía Ballesteros i Javier *Naharros ha anat reparant totes aquestes accions vandàliques i, hui, Estellés, acompanyat dels seus llibres i descansant sobre un banc de la plaça, torna a mirar l’esdevenir del poble que li va veure nàixer, esc