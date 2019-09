Els membres del Col·lectiu la Unió per les Pensions d’Alzira han realitzat la seua primera manifestació.

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La mobilització continua, tornen als carrers el Col·lectiu la Unió per les Pensions d’Alzira.

El Col·lectiu d’Unió per les Pensions una vegada més han eixit al carrer per necessitat i per notificar quines són les seues mobilitzacions.

Han reivindicat una serie de punt com per exemple.

Dins del col·lectiu tots treballen i és per això que per reivindicar per les dones maltractades han fet unes papallones artesanals.

I és que se senten enganyats, en este cas una dona que ha sigut treballadora i ara té la pensió molt baixa.

Així mateix donen suport i participen en la manifestació que ha convocat la Coordinadora Valenciana per al 20 de setembre a València, a les sis i mitja de la vesprada des de la plaça de l’Ajuntament a les Corts Valencianes amb el seu lema: “Lluita! Per no plorar la mort de les pensions.