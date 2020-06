Els mercats sedentaris de Torrent recuperen a poc a poc la normalitat

Connect on Linked in

Els mercats de venda no sedentària de Torrent es preparen per a poder recuperar, gradualment, la normalitat del seu servei dins de l’activitat econòmica de la ciutat, sempre seguint amb les mesures sanitàries de protecció enfront del COVID-19. La ciutat va ser una de les primeres localitats de la comarca de l’Horta Sud que va reobrir aquesta activitat comercial dels mercats no sendentaris dels divendres i dissabte. El primer va ser el 2 de maig, després de la resolució de Conselleria de Sanitat per a la seua autorització des del passat 30 d’abril en les quals s’establien les condicions de la seua obertura durant l’estat d’alarma prioritzant els llocs de venda de productes d’aliments i primera necessitat. El consistori ha garantit durant aquests mesos tots els requisits de distanciament entre els llocs i la seua corresponent delimitació en la via pública, així com l’aforament per a mantindre la seguretat dels venedors i veïns que acudeixen a comprar.



Així, el regidor de Mercats no sedentaris, Toni Nebot, s’ha reunit amb representants d’entitats de mercats ambulants (Associació AVAME, Associació Gitana Europea, Associació AIVAV i Associació nosaltres són el Maritin) per a informar de les mesures sanitàries durant aquest temps de la desescalada. Els representants han mostrat la seua “satisfacció” a l’edil per aquesta “atenció contínua”. Nebot ha destacat que “hem treballat conjuntament per a buscar la millor solució possible dins de la normativa legal amb la finalitat de muntar un mercat de qualitat com es mereix el municipi”.