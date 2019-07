Els Moros i Cristians de Torrent visiten el centre de majors Santa Elena

Connect on Linked in

El pregó d’aquesta vesprada, que compta amb un nou recorregut i un pregoner, donarà el tret d’eixida a la setmana gran de festes

Els moros i cristians de Torrent calfen motors per a celebrar la seua setmana gran de festes i, per aquest motiu, ahir a la vesprada van visitar el centre Santa Elena. Una visita molt especial a les persones majors de la ciutat que, com cada any, esperen amb molta il·lusió la desfilada que els festers i festeres realitzen pel pati. En l’esdeveniment van participar les capitanies i alferecías al costat dels màxims representants de les festes que són la capitana mora, Encarna Puig, de la comparsa Muladins de Alí Bufat, i el capità cristià, Vicent Francés, de Els Cavallers Hospitalaris. No van faltar a la cita l’alferes mora, Rebeca González, de la comparsa Omeyes, amb la bandera de la mitja lluna; i l’alferes cristiana, Sonia Guzmán, de la filà Dames de corps de la Reina Na Violant d’Hongria, encarregada de portar la bandera cristiana. L’alcalde Jesús Ros, el regidor de Festes, Pascual Martínez, i representants de la corporació municipal, van acompanyar a les persones majors “en una vesprada en la qual les festes de Moros i Cristians de Torrent s’acosten a tots els racons de la ciutat i a tots els públics”, va destacar el regidor de Festes.

Inicie Festes de Moros i Cristians

Les activitats de Moros i Cristians continuaran aquesta vesprada amb el Pregó; que enguany compta amb grans novetats. Després de la tradicional ofrena a Abdón i Senen, Sants de la Pedra a l’església de l’Asunción a les 18.30h, la comitiva es dirigirà en desfilada cap a l’avinguda Al Vedat, fins a arribar a la font de les Granotes, i baixaran pel costat contrari, dirigint-se als peus de la Torre. Una vegada allí, s’estrenaran les festes de 2019 amb les paraules del pregoner, paper que recau en Alfred Costa el periodista i exregidor de Festes i Cultura de l’Ajuntament de Torrent.