Els municipis de La Ribera rebran 7,4 milions d’euros de la Diputació a través del Fons de Cooperació

La corporació provincial invertirà enguany 40 milions d’euros en els municipis valencians en este programa conjunt amb la Generalitat

La Ribera Alta té assignats 5.376.640 euros i la Ribera Baixa 2.042.336 euros en la proposta de la Diputació per a 2020

Les actuacions, que inclouen obres i despesa corrent, no requerixen expedient i reforcen l’autonomia municipal. Esta partida se suma als 140 milions del Pla d’Inversions de la Diputació 2020-21

Els municipis de La Ribera rebran enguany 7.418.976 euros de la Diputació de València a través del Fons de Cooperació Municipal, dels quals 5.376.640 estan assignats a la Ribera Alta i 2.042.336 a la Ribera Baixa. Esta proposta d’aportació al fons oscil·la entre els 514.000 euros dels quals disposarà Alzira i els 51.500 de Cotes.



La Diputació de València duplica la seua aportació al Fons de Cooperació Municipal en el qual participa conjuntament amb la Generalitat. D’esta forma, la corporació provincial invertirà 40 milions d’euros en els municipis valencians, que podran destinar-se a obres o despesa corrent en actuacions de millora de serveis locals que reforcen l’autonomia dels municipis. La previsió és que les localitats reben el cent per cent de l’ajuda de la Diputació durant el mes d’abril.



Estes actuacions no requerixen expedient ni justificació, la qual cosa posa en valor la majoria d’edat dels ens locals i permet reduir la burocràcia en benefici d’una gestió més eficient. També contribuïx a este objectiu la desaparició de línies d’inversió com l’assistència tècnica als ajuntaments, la Dipu et beca o les ajudes per a millores d’instal·lacions esportives, les assignacions de les quals queden a criteri dels responsables locals.



En paraules del responsable de l’àrea d’Hisenda i Innovació, Vicent Mascarell, “amb esta col·laboració s’emporta a la pràctica l’aposta de Diputació i Generalitat pel municipalisme, posant a la disposició dels ajuntaments més recursos i més autonomia per a planificar els seus projectes locals. En definitiva, el que es pretén és traslladar a la realitat eixa majoria d’edat dels municipis i ajudar al seu torn a simplificar la càrrega administrativa entre els ajuntaments i la Diputació”.



Per part seua, el president de la Diputació, Toni Gaspar, ha subratllat que esta dotació al Fons de Cooperació Municipal, que passa de 20 a 40 milions d’euros, “ve a reforçar el nou model de gestió provincial que garantix als municipis els recursos suficients per a millorar les seues infraestructures i serveis i amb això la qualitat de vida de les seues veïnes i veïns”. En este sentit, la Diputació de València va presentar recentment el seu Pla d’Inversions per als pròxims dos anys, amb 140 milions d’euros per als municipis valencians.



Suficiència i solidaritat



A la fi del passat any, Gaspar va sol·licitar al president de la Generalitat la convocatòria d’una reunió de la comissió de seguiment del Fons de Cooperació Municipal per a abordar la injecció de 20 milions addicionals de la corporació provincial a esta iniciativa conjunta de totes dues institucions, de manera que l’aportació total de la Diputació seria de 40 milions d’euros per a l’exercici 2020.



El Fons de Cooperació Municipal Incondicionat de la Comunitat Valenciana té per objecte garantir la suficiència financera de les entitats locals de la Comunitat i potenciar la seua autonomia local sobre la base del principi de subsidiarietat, mitjançant el finançament global de la seua activitat.



Este Fons, gestionat per la Generalitat i al qual s’han sumat les diputacions de València i Castelló, promou l’equilibri econòmic dels ens locals de la Comunitat i la realització interna del principi de solidaritat, a fi de contribuir al fet que els diferents nuclis i entitats de població compten amb la dotació adequada per a la prestació dels serveis de competència local.



Comissió informativa



La Diputació de València ha comunicat este dimarts als alcaldes i alcaldesses de la província la quantitat que rebran per part de la corporació provincial dins del Fons de Cooperació 2020. Abans ha tingut lloc la comissió informativa d’Hisenda, en la qual tots els grups han votat a favor de la proposta de repartiment del Fons, excepte Compromís, que ha votat en contra.



El repartiment inclòs en la proposta del Consell consta d’una quantitat fixa i una altra variable en funció del nombre d’habitants de cada població o entitat local menor. Quant a la quantitat extraordinària que aporta la Diputació enguany, manté els criteris de distribució del Fons de Cooperació, amb una assignació mínima per municipi de 35.000 euros. La ciutat de València serà el municipi que més reba del Fons amb 1.581.275 euros.