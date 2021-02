Els municipis de l’Horta Sud gestionaran 11,4 milions d’euros del pla Resistir de la Generalitat per a ajudar a les pimes i autònoms més perjudicats per la pandèmia

Després de les ciutats de València i Alacant, la comarca de l’Horta Sud és el nucli poblacional que més diners gestionarà dels 160 milions d’euros del pla.

Els municipis de l’Horta Sud gestionaran 11.472.039 euros del pla Resistir de la Generalitat Valenciana que pretén compensar les pèrdues provocades per la pandèmia a les pimes i autònoms més perjudicats com el xicotet comerç, l’hostaleria, la cultura, l’organització d’esdeveniments, agències de viatge o les empreses relacionades amb l’activitat esportiva com a gimnasos.

Dels 20 municipis que formen part de la comarca de l’Horta Sud, Torrent serà el que gestione una quantitat major en forma d’ajudes amb un total d’1.973.516 euros. Després de Torrent, en la llista de municipis amb una quantitat d’ajudes major se situen Aldaia amb 896.532 euros, Mislata amb 865.071 euros i Manises amb 845.540 euros.

Els que gestionaran una quantitat menor són els menys poblats i per tant amb menys activitat econòmica de pimes i autònoms com Llocnou de la Corona amb 2.000 euros, Beniparrell amb 239.284 euros, Alcàsser amb 260.151 euros o Massanassa amb 298.239 euros.

Després de les ciutats de València i Alacant, la comarca de l’Horta Sud serà el tercer nucli poblacional que més diners gestionarà en ajudes a pimes i autònoms d’aquest pla Resistir dotat amb un total de 160 milions d’euros. Quantitat que serà aportada per la Generalitat Valenciana (62,5%), per les diputacions provincials (22,5%) i per cada ajuntament (15%).

Quant als sectors beneficiats per les ajudes del pla Resistir es troben els més perjudicades per la pandèmia i per les restriccions a la mobilitat decretades en la lluita contra l’expansió del la Covid19. Entre ells el sector de l’hostaleria, el xicotet comerç, la indústria cultural, l’organització d’esdeveniments, agències de viatges i els relacionats amb activitats esportives com a gimnasos.

La presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud, Eva Sanz, ha realitzat una lectura molt positiva de la resposta de la Generalitat Valenciana amb el pla Resistir i ha destacat el “encert que suposa que les ajudes es gestionen per part dels ajuntaments”. “Com sempre diem és la primera finestreta a la qual el ciutadà acudeix per a demanar ajuda. Estem veient com molts dels nostres veïns i veïnes ho estan passant malament amb el tancament dels seus negocis així que esperem que aquesta ajuda puga servir-los per a mantindre’s”, ha explicat.