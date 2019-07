Els museus festius de València han registrat durant els primers sis mesos de l’any un total de 123.029 visites

Connect on Linked in

Els museus festius de València –el Faller, el del Corpus-Casa de les Roques i el de la Setmana Santa Marinera-, gestionats per la Regidoria de Cultura Festiva de l’Ajuntament, han registrat durant els primers sis mesos de l’any un total de 123.029 visites. Estes dades suposen un increment del 6,4 per cent respecte a la xifra de visitants del primer semestre de 2018, quan passaren 115.552 persones per les instal·lacions dels tres museus.



El major increment, tant en termes relatius com absoluts, s’observa al Museu del Corpus-Casa de les Roques, per on durant els primers sis mesos d’enguany han passat 39.416 persones, el que suposa un increment de més de 4.300 visites (un 12 per cent més que en el mateix període de l’any anterior). A més, amb 4.761 visites registrades, el darrer mes de juny ha sigut el segon amb més visites de tota la sèrie històrica d’este museu.



El més visitat continua sent el Museu Faller, que ha comptat amb la visita de 75.514 persones, un 4 % més respecte a les 72.548 de l’any anterior durant el primer semestre. També el passat mes de juny ha sigut el segon millor de la sèrie històrica amb un total de 8.409 visites.



Pel que fa al Museu de la Setmana Santa Marinera, al mes de juny hi ha hagut 708 visites, un 3,66 per cent més que el mes anterior. Eixa dada ha contribuït a l’increment d’un 2,4 per cent de visitants en tot el primer semestre, passant de les 7.910 visites entre gener i juny de l’any passat a les 8.099 d’enguany.



Entre els tres museus festius de la ciutat les visites registrades en estos sis primers mesos de l’any (123.024) ja superen el total de visites rebudes durant tot el 2012 i suposen entre un 75 % i un 94 % del total de visites registrades durant tot l’any entre 2013 i 2016; les xifres d’enguany suposen un 58 per cent del total de visites registrades pels tres museus durant tot el 2018.