Els partits reaccionen a la dimissió del secretari de l’EMT

El secretari assessor de l’Empresa Municipal de Transport de València, Salvador Martínez Tarín, ha decidit deixar el seu càrrec

Al comunicat que ha rebut l’Empresa Municipal de Transport, ha exposat la seua decisió i Giussepe Grezzi més tard ha informat la resta de consellers de l’empresa d’aquesta dimissió



El primer en parlar ha estat Ramon Vilar Delegat d’Hisenda del Partit Socialista

Segons Vilar, no hi ha negoci ni contemplació possible davant els desapareguts 4 milions d’euros que a més són diners de tots valencians