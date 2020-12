Els patges reals fan els seus encàrrecs en el comerç local de Burjassot

Print This Post

En els magatzems reals, l’activitat és frenètica aquests dies. Les cartes als Reis Mags d’Orient no deixen d’arribar i els patges reals treballen a marxes forçades per a complir amb la seua comesa, deixant tots els regals preparats perquè, la pròxima nit del 5 de gener, els tres homes més esperats del planeta s’encarreguen de fer la màgia.

És així que, aquests dies, dos patges reals han visitat el municipi de Burjassot, fent parada en tota l’àmplia xarxa de comerç local que té el municipi. I és que en paraules dels mateixos emissaris dels Reis, “els comerciants són els nostres ajudants més pròxims i, sense ells, que cada dia alcen la persiana del seu negoci per a donar el millor de si mateixos, seria molt difícil poder accedir a tots els regals que aquests dies estem preparant per a tots els xiquets i xiquetes de Burjassot, però també per a les seues mares, pares, avis, mascotes, perquè ningú s’escapa de la màgia de la Nit de Reyes”.

Botigues de joguets, floristeries, establiments de moda i articles de regal, cafeteries, botigues de mascotes, artesania, alimentació…tots els comerciants, agrupats en totes les diferents associacions de comerç local al costat de la regidoria de Comerç de l’Ajuntament de Burjassot, que dirigeix Rosa Coca i CEMEF, ha col·laborat directament amb aquesta visita real en la qual els patges han trobat tots els regals que caminaven buscant.

Ha sigut l’Alcalde, Rafa García, qui finalment ha demanat als Reis, el desig que “cuiden del nostre comerç local i que en 2021, la ciutat i els seus comerços gaudisquen de prosperitat i també de la proximitat dels ciutadans i ciutadanes de Burjassot, els seus més fidels clients”.