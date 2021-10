Els polígons de Quart de Poblet, cap a l’excel·lència del seu sòl industrial

Connect on Linked in

El projecte El consistori inverteix a millorar les dotacions i connexions dels seus polígons, al mateix temps que impulsa la declaració d’àrees industrials per clima

Els 3´5 milions de m², una producció cada vegada més sostenible i digitalitzada,e l potencial i el nombre d’empreses situen als parcs empresarials del municipi en el podi valencià

Joves del Coca-Cola, Air Nostrum, Bayer, Pavasal, Cessna, Heineken…i així fins al no-res menyspreable xifra de 3095 empreses han triat Quart de Poblet per a desenvolupar la seua activitat. Algunes van nàixer, van créixer i han despuntat en els polígons industrials de la localitat. Unes altres, són grans multinacionals que van triar el municipi de l’Horta Sud i no s’han mogut d’allí. Els motius pel qual al principi es van situar en Masia d’Espí, Nou d’Octubre, Polígon València 2000 o Ciutat Mudeco són múltiples. Les comunicacions locals, nacionals i internacionals són immillorables. Una part molt important de l’aeroport es troba en el terme municipal de Quart de Poblet. A més, en estar a tan sols 6 km de València, són els polígons més pròxims a la capital, amb els avantatges que això suposa. Fins i tot, hi ha una línia d’autobús directa des de la capital als polígons, amb parades en les principals empreses. Cal no oblidar que, des de la N-III i la N-VII es té accés directe als parcs empresarials. Quart de Poblet també pot presumir de comptar amb el Centre de Comunicacions Tecnològiques de l’ONU, un dels espais més important que l’organització té i que és referent mundial per a la ciberseguretat. Dóna treball a 425 persones i s’invertiran 5,6 milions d’euros en un nou edifici.

Les petites i mitjanes empreses són les que major esforç de gestió estan realitzant. Per a això compten amb el suport de totes les àrees de l’Ajuntament que treballen en permanent col·laboració perquè aconseguir l’èxit dels projectes que plantegen.

Incentius municipals a plaques solars, carrils bici, digitalització i desenvolupament sostenible

La posició geoestratègica va ser, segurament, una de les raons per lasque els empresaris van posar la il·lusió dels seus negocis allí, però hi ha moltes altres per les quals han decidit quedar-se.Totes les empreses, ja siguen xicotetes, mitjanes o grans, formen un ecosistema en el qual els espais verds, el desenvolupament sostenible, la protecció pel medi ambient, les energies renovables i la intel·ligència artificial prenen el relleu als combustibles fòssils, els abocaments sense control i una producció del segle passat.

Empreses i Ajuntament saben que és imprescindible que les indústries basen la seua producció en una economia sostenible i han trepitjat l’accelerador per a competir en la Indústria 4.0. Són diversos els guardons rebuts pel Consistori, entre ells, l’atorgat en la IV Edició dels Premis de la Setmana Europea de la Mobilitat organitzat cada any la Generalitat. Entre altres aspectes, reconeix la labor de Quart de Poblet en la millora dels seus polígons amb la incorporació de carrils bicis que connecten l’àrea industrial amb el centre urbà. El projecte consisteix en l’execució d’un carril bici protegit, és a dir, separat de la calçada i de la vorera. A més, la seguretat viària i el disseny paisatgístic del front industrial són altres focus d’atenció permanent. Així mateix, el Govern central ha atorgat en dues ocasions els premis a la Setmana Espanyola de la Mobilitat Sostenible a l’Ajuntament per la labor desenvolupada en aquesta àrea.

Inversió de 800.000 en els polígons

L’ajuntament de Quart de Poblet invertirà durant aquest any 400.000 euros en millores per als polígons industrials de Masia d’Espí i Nou d’Octubre. D’aquesta quantitat, l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace) finançarà el 82%, ja que ha concedit una subvenció de 330.680 euros. A aquesta quantitat cal sumar-li altres 400.000 que provenen de la Diputació i de les arques municipals. En total 800.000 euros directes a millorar els parcs empresarials de la localitat de l’Horta Sud.

Entre les actuacions previstes destaca la millora de l’enllumenat amb llums LED que redueixen les emissions de CO₂, la creació d’elements verds, recorreguts biosaludables, carrils bici i sistemes de videovigilància connectats a la Policia Local.

Els projectes de sectorització, mesurament intel·ligent, millora del rendiment i el control dels abocaments industrials han sigut claus i un objectiu prioritari per a l’estalvi d’un bé tan escàs com és l’aigua i per a la reducció d’emissions de CO₂. El rendiment hidràulic ha passat del 59% en 2016 al 90% en l’últim any. Això significa que les indústries aprofiten la pràctica totalitat de l’aigua potable. Una fita important ha sigut la implantació del control d’abocaments per a evitar els il·legals, identificar la seua procedència si es realitzaren i proposar a les empreses un pla per a la seua reducció o eliminació.

El nombre d’empreses creix malgrat la crisi

Ni la irrupció del coronavirus ha pogut amb la fortalesa del teixit empresarial de Quart de Poblet ja que ha sigut un dels menys colpejats a nivell comunitari i nacional. Hi ha dades objectives. En 2017 hi havia un total de 2845 empreses registrades en el terme municipal, en 2018 la xifra va ascendir a 2940, en 2019 a 3066 i en el 2020, l’any en què el coronavirus va fer estralls, no van deixar de crear-se empreses fins a arribar a 3095.El que és clar és que el compte de resultats és fonamental i, si els números no ixen, baixen la persiana i ho intenten en un altre lloc, ja siga a Espanya o a l’estranger. Per això, que hi haja hagut un increment d’empreses en el pitjor any econòmic que hàgem viscut, és un fet extraordinari.

S’han realitzat diverses actuacions i hi ha moltes altres previstes perquè aquesta tendència no canvie. El Consistori no oblida que hi ha molts sectors, comerços, autònoms amb nom i cognoms que en aquests moments de pandèmia pateixen moral i econòmicament. Per això, són múltiples les iniciatives posades en marxa per a pal·liar la crisi. Els convenis de col·laboració entre empreses i Consistori s’han intensificat perquè, entre altres coses, s’afavorisca la contractació dels veïns del municipi. Des de l’Ajuntament es realitzen tallers d’ocupació i cursos de formació desenvolupats segons el que les empreses demanden a cada moment. El feedback està assegurat. L’Associació empresarial de Quart de Poblet (AEQP), per part seua, està en col·laboració permanent amb el Consistori per a buscar sinergies, projectes i incentius fiscals.

Gràcies a totes aquestes mesures, els polígons de Quart de Poblet avancen cap a un `Smart parc empresarial´ en el qual indústries, Ajuntament i veïns remen en la mateixa direcció.