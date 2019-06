Els Premis Escola, Educació i Futur de Carlet aposten per la inclusivitat

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Carlet amb el consens d ela comunitat educativa han decidit atorgar nou premi extraordinari i voluntari per centre escolar en la seua pròxima edició. Així ho ha decidit per unanimitat el Consell Escolar Municipal i ha sigut ratificat en sessió plenària.

Estos guardons, que ja porten nou edicions, reconeixen l’esforç acadèmic, el mèrit, el treball, la superació personal i la dedicació d’alumnes d’Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius i Educació d’Adults dels diferents centres de la ciutat. El consell escolar de cada centre és l’encarregat d’avaluar els seu alumnat i escollir un alumne/a premiat per cada cicle educatiu. Al llarg dels anys i a punt de complir la desena edició d’estos guardons, s’han anat detectant situacions que preocupen la comunitat escolar.

Per això, després de diverses reunions de les AMPA i claustres al llarg de l’any, s’ha decidit oferir la possibilitat a cada centre d’atorgar un premi extraordinari amb el criteri que cadascun d’ells considere oportú: a la perseverança, a l’esforç, a la superació de limitacions, etc. Es tracta d’introduir la inclusivitat també en estos guardons i que s’obriga la porta a premiar cert tipus d’alumnat pel seu rendiment personal amb independència del seu expedient acadèmic.

La decisió ha sigut fruit del consens majoritari després de diverses reunions periòdiques al llarg del curs, en les quals han participat mestres professors i pares i mares. Els directors i directores dels diversos centres educatius han traslladat estes inquietuds i han debatut i posat en comú les aportacions, fins que s’ha arribat a un consens.

Tal com explica la regidora d’Educació, Nela Aznar, «esta decisió sorgix de la inquietud per part de professorat i les AMPA, que no veuen clar que s’atorgue un únic premi per cicle i centre ja que de vegades provoca injustícies per no poder premiar alumnat mereixedor d’este reconeixement també. Amb l’opció d’este premi es dona possibilitat de premiar tota una trajectòria i reconéixer persones que estan en situacions molt semblant o molt diferents a les que guanyen el guardó».