Els Premis Literaris Ciutat de Torrent busquen l’obra guanyadora per a l’edició de 2020

El termini de presentació dels originals acaba el 15 d’octubre

L’estiu és un bon moment per a deixar volar la imaginació i escriure l’obra que es pot convertir en la guanyadora dels Premis Literaris Ciutat de Torrent. L’Ajuntament, a través de l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià, ha convocat un any més este certamen amb la finalitat de normalitzar el valencià en tots els àmbits i per descomptat, també en l’àmbit literari i així promoure la literatura en valencià i oferir els escriptors i escriptores en la nostra llengua una possibilitat més de publicar i editar les seues obres. Així, les persones interessades poden participar en dos categories: el XVIII Premi de Narrativa Juvenil amb una dotació econòmica per a l’obra guanyadora de 12.000 euros i un premi per a la finalista de 1.800 euros; i el XI Premi de Poesia Ciutat de Torrent que atorgarà 3.000 euros. El termini de presentació s’ha allargat respecte de convocatòries anteriors i així, es podran presentar originals fins al 15 d’octubre.

Davant la situació actual, les obres originals només es podran presentar de manera telemàtica en format pdf, a través del Registre Electrònic de l’Ajuntament, juntament amb la instància del tràmit que s’ha creat per als Premis i que està disponible en la pàgina web de l’ajuntament: https://bit.ly/34c9NvJ. Esta nova forma de presentació també és una manera de facilitar i incentivar la participació ja que és molt més còmode i àgil presentar els originals telemàticament.

Els premis, que tornaren a ser anuals des del 2018, coincidint amb el 20 aniversari de la creació dels guardons, tenen un llarg recorregut i compten amb la participació d’autors de prestigi. En l’edició passada, es presentaren un total de 27 originals, convertint-se en guanyador del XVII Premi de Narrativa Juvenil Joan Carles Ventura amb Estira el fil, Ariadna! L’obra finalista fou escrita per Vicent Sanhermelando amb el títol Quan encara podíem somiar. Finalment, el guanyador del X Premi de Poesia fou el poemari Nus de somnis, de Francesc Pastor.

A més de la dotació econòmica, les obres premiades seran editades per l’editorial Tabarca Llibres, que també assumix els 1.800 € del premi finalista de narrativa i dels 3.000 € del premi de poesia. En esta mateixa línia, l’Ajuntament de Torrent es fa càrrec del pagament de part de la dotació del primer premi amb un import total de 10.000 €. D’altra banda, com a entitat col·laboradora, Caixa Rural Torrent, patrocina el premi amb 2.000 € per a completar els 12.000 de la dotació. Tots estos ingredients convertixen els Premis Literaris Ciutat de Torrent en un dels més dotats econòmicament de la Comunitat Valenciana.