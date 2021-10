Els Premis Literaris Ciutat de Torrent creixen cada any en prestigi i reconeixement

Un total de 66 obres es disputaran enguany els Premis Literaris Ciutat de Torrent, organitzats per l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià de l’Ajuntament de Torrent.

A la convocatòria d’aquesta nova edició dels Premis Literaris Ciutat de Torrent que organitza l’Ajuntament, a través de l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià i amb la col·laboració de Caixa Rural Torrent i de l’editorial Tabarca, s’han presentat 17 originals al XIX Premi de Narrativa Juvenil i 49 per al XII Premi de Poesia.

Acabat el dia 15 d’octubre el termini de presentació d’originals, les obres passaran a ser valorades pels membres d’un jurat format per persones de reconegut prestigi dins el món de la literatura i la lingüística i que tria l’editorial Tabarca, que és qui edita els llibres premiats i també col·labora amb la dotació dels premis. A més, per a l’adjudicació dels premis també formaran part del jurat la regidora de Dinamització Lingüística de l’Ajuntament de Torrent i un representant de Caixa Rural Torrent, que patrocina una part de la dotació del premi de novel·la juvenil.

El lliurament dels premis està previst que es faça en el mes de desembre, en un acte públic organitzat per l’Ajuntament.

Aquests premis tenen ja una llarga trajectòria i estan consolidats en el món de les lletres valencianes, no solament per la destacada qualitat de les obres presentades en anteriors edicions, sinó per la dotació que reben les obres premiades i que han fet dels Premis Literaris Ciutat de Torrent un dels certàmens millor dotats econòmicament de la Comunitat Valenciana, fet que converteix aquests premis en un pilar fonamental per a la promoció de la literatura en valencià. L’import del premi de narrativa juvenil és de 12.000 euros per al guanyador i de 1.800 euros per al finalista i la dotació per al guanyador del premi de poesia és de 3.000 euros.

La regidora d’Educació i Dinamització Lingüística, Patricia Sáez, explica que aquest certamen anual organitzat per l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià vol refermar l’objectiu de “normalitzar i promoure la literatura en valencià, de manera que els escriptors i escriptores en la nostra llengua tinguen una possibilitat més per a publicar i editar les seues obres”.