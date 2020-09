Els Premis Turisme Comunitat Valenciana reconeixen de manera especial l’esforç i contribució del sector durant la pandèmia per la COVID-19

Connect on Linked in

Els premiats són Palau Ducal dels Borja; I Curs d’Especialització Turisme Gastronòmic; la XIX Fira Primera Cort de la Mel d’Ayora; AMUFOR; la Nit de les Veles Titaguas; Viunatura i Horta Visca



També s’han atorgat esments especials als qui durant 2020 s’hagen distingit per la seua contribució a pal·liar els efectes ocasionats per la COVID-19 sobre el sector turístic valencià

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat la resolució de la concessió dels ‘Premis Turisme’ que ha atorgat el jurat en la seua edició corresponent a 2019 en cadascuna de les modalitats convocades.

Premis Turisme Comunitat Valenciana són uns guardons que tenen com a objectiu reconéixer a persones, entitats i institucions que durant l’any hagen destacat per la seua labor a favor del turisme en la Comunitat.

En l’edició de 2019, el guardó a la “trajectòria turística” ha recaigut en la Fundació Palau Ducal dels Borja Fundació de la Comunitat Valenciana. Aquesta categoria reconeix l’esforç i la dedicació al llarg dels anys en el desenvolupament d’iniciatives empresarials o dinamització de productes turístics o destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana, com el desenvolupament de la seua professió o activitat mitjançant una participació activa i participativa dins de les seues empreses, en pro del turisme.

El Premi a “la formació, investigació i innovació turística” ha sigut concedit a l’I Curs d’Especialització en Turisme Gastronòmic i Cultura Culinària. Aquesta modalitat s’atorga a qui en 2019 haja desenvolupat projectes de base innovadora que comporten un increment de la competitivitat del sector turístic de la Comunitat Valenciana.

El reconeixement ‘A la promoció i comunicació turística’ s’ha atorgat a la XIX edició Fira Primer Cort de la Mel d’Ayora. Aquesta modalitat reconeix les accions o campanyes de comunicació turístiques noves, tant des de l’àmbit de l’empresa turística com els destins sempre que hagen suposat una millora clara del seu posicionament en els mercats mitjançant activitats de promoció que incidisquen en els seus valors diferencials i incrementen el flux turístic.

En la modalitat ‘al turisme sostenible’, s’ha reconegut a l’Associació de Municipis Forestals C.V, (AMUFOR) art rupestre i el bosc com a model de gestió del turisme. En aquesta categoria es reconeix a qui en 2019 haja contribuït significativament al desenvolupament per al creixement econòmic sostenible, la generació d’ocupació i reducció de pobresa, l’ús eficient de recursos i la protecció del medi ambient; així com el foment dels valors culturals i la diversitat del patrimoni.

A més, la Nit de les Veles de Titaguas ha sigut la guardonada en aquesta edició en la modalitat de ‘turisme inclusiu’. En aquesta categoria es reconeix a qui en 2019 haja contribuït significativament a la millora de l’accessibilitat en tots els components del sector turístic, en tant que permet gaudir l’oferta turística a totes les persones. També es valoren les iniciatives que desenvolupen el Codi Ètic del Turisme Valencià implantant accions de responsabilitat social empresarial o corporativa.

I finalment, en la modalitat ‘al turista responsable’, s’ha atorgat el premi ex aequo a les empreses Viunatura, S.L. i a Horta Visca- València Original Tours que pel producte que ofereixen i les característiques de la seua gestió, atrauen a turistes responsables i compromesos amb el territori i la cultura.

Esments Especials

A més, aquesta edició de Premis Turisme Comunitat Valenciana atorga un esment especial a l’ONG World Central Kitchen des de València, a Menús Solidaris de Castelló, i a Alacant Gastronòmica Solidària, els qui van oferir 300.000 menús solidaris, per la seua aportació en els moments més durs de la pandèmia per la Covid-19.

També s’ha atorgat un esment especial a l’Institut per a la Qualitat Turística Espanyola (ICTE) i a Eva Beltrán Zurita, tècnic de Qualitat de Turisme CV, per l’esforç realitzat en l’elaboració de les guies d’especificacions per a la reducció del contagi pel coronavirus SARS-COV-2 en establiments turístics de primer ordre com són les platges o destins d’interior.

Així mateix, han sigut reconeguts també amb un esment especial els hotels que van ser “medicalitzats” i van acollir a pacients amb Covid, l’Hotel Luz Castelló, Hotel AC València i Complex Sant Joan d’Alacant per la seua contribució a l’atenció sanitària durant els moments més durs de la pandèmia.

Finalment, destacar que aquests premis tenen caràcter exclusivament honorífic, per la qual cosa no comporten cap prestació econòmica i s’entregaran el pròxim dia 28 de setembre, en el marc dels actes organitzats per la Generalitat amb motiu del Dia Mundial del Turisme.