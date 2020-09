Els professionals del Departament de Salut de la Ribera donen 64 quilos de material escolar a Creu Roja

Print This Post

Amb este gest, els treballadors han volgut retornar les mostres de solidaritat que van rebre per part de la societat durant la fase aguda de la pandèmia

El Departament de Salut de la Ribera ha entregat a Creu Roja 64 quilos de material escolar donat en les últimes setmanes pels seus propis professionals. L’objectiu d’esta donació és el de facilitar la volta a l’escola dels fills de les famílies més desfavorides de la comarca.



El lliurament del material a Creu Roja l’ha realitzada, este matí, la gerent del Departament de Salut, Liliana Fuster, junt amb la treballadora social Marisa Seguí, i ha estat recollida per Rosa Ferrer, del departament de Responsabilitat Social de Creu Roja València i per Rosa Sebastià, Directora Tècnica Local de Creu Roja.



La donació per part dels treballadors d’este material escolar ha estat afavorida des dels serveis de Treball Social i Comunicació del Departament de Salut sota el lema “Retornem a la societat el que ella ens ha donat”, amb la finalitat d’agrair les nombroses mostres de solidaritat i suport que l’Hospital d’Alzira i els centres d’Atenció Primària han rebut durant els mesos més durs de la pandèmia de COVID-19.



El material entregat a Creu Roja està compost per més de 60 estotjos de colors i pintures, 30 motxilles, 75 llibretes i prop de 200 llapis i bolígrafs, així com regles, barres de cola, tisores, compassos, i gomes, entre d’altres.



Segons ha destacat la gerent del Departament de Salut de la Ribera, Liliana Fuster, “el context originat per la pandèmia de coronavirus ha deixat a moltes famílies en una situació econòmica delicada, que es veu agreujada ara amb les despeses de l’inici del curs escolar. Per este motiu, els professionals del Departament de Salut hem volgut aportar el nostre gra d’arena per a fer més suportable a estes famílies la volta a l’escola dels seus fills”.



“Durant els mesos de març i abril, van ser innombrables les donacions que el Departament de Salut de la Ribera va rebre d’associacions, ajuntaments, empreses i particulars i esta solidaritat i suport moral és la que hem volgut retornar ara amb la recollida d’este material escolar”, ha conclòs Fuster.



Creu Roja s’encarregarà de distribuir este material a les famílies més desfavorides de la comarca.