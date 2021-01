Els Reis Mags envien un emotiu missatge als xiquets i xiquetes de Torrent: “Heu d’estar tranquils, els vostres regals arribaran”

Connect on Linked in

Les seues Majestats d’Orient van publicar un vídeo en les xarxes socials de l’Ajuntament, en el qual afirmaven tindre tot preparat perquè els torrentins i torrentines puguen gaudir de la Nit de Reyes

Els Reis Mags van sorprendre ahir la ciutadania de Torrent amb un vídeo dirigit als més xicotets del municipi -a través de les xarxes socials de l’Ajuntament- en el qual expressaven un missatge tranquil·litzador, emotiu i clar: “Sabem que el vostre comportament enguany ha sigut extraordinari i volem que sapieu que estem molt orgullosos. Heu sigut un gran exemple a seguir, tant a casa com en el col·legi, demostrant una valentia admirable en aquests moments tan complicats. Per aqueixa raó no podíem permetre que us quedàreu sense rebre la recompensa que tant us mereixeu. Així que heu d’estar tranquils, els vostres regals arribaran. Com sempre.”

D’aquesta manera, Les seues Majestats d’Orient van anunciar des del campament que han establit als afores de Torrent que, a pesar que enguany les festes siguen diferents i no se celebre la tradicional cavalcada pels carrers de la ciutat -a causa de les circumstàncies sanitàries-, han disposat els preparatius necessaris perquè tota la població puga gaudir de la Nit de Reyes i els desitjos dels xiquets i xiquetes es facen realitat.