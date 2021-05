Els representants locals valoren positivament el sistema de recollida Porta a Porta

Connect on Linked in

Els alcaldes i alcaldesses dels nou municipis de la Ribera Alta on s’ha iniciat el servei de recollida selectiva de residus mitjançant el sistema Porta a Porta han mantingut a Antella una reunió de treball amb representants de la Mancomunitat de la Ribera alta, entitat coordinadora del servei, i l’empresa que realitza la recollida de residus.

En aquesta reunió s’ha fet una valoració de la implantació i la gestió actual del sistema de recollida de residus. Amb aquest nou sistema s’ha passat d’un índex de reciclatge del 20% a un 90%, la qual cosa significa un gran èxit en aquest punt. Els representants municipals han valorat tots aquests aspectes de manera molt positiva i han destacat la implicació del veïnat en el canvi de sistema de recollida. Al mateix temps han expressat a l’empresa les diferents incidències amb la finalitat de millorar el servei, com per exemple la reubicació de diverses àrees d’emergència (illes de contenidors) i la gestió específica de la recollida de residus als grans productors, així com altres suggeriments expressats per la ciutadania.

Així mateix, els representants locals han acordat implantar al llarg d’aquest estiu el control telemàtic a través de la lectura dels xips de seguiment instal·lats als poals domèstics, per a així fer un control més exhaustiu de les deixalles recollides.

El sistema de recollida selectiva de residus porta aporta ha tingut una implantació progressiva en els municipis que han decidit implantar aquesta modalitat. Així, Càrcer i Alcàntera de Xúquer van ser les primeres poblacions on es va implantar el porta a porta, i seguidament s’incorporaren Sumacàrcer, Antella, Sant Joanet, la Barraca d’aigües Vives, Manuel i finalment Alfarp i Llombai.