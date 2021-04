Els resultats del projecte valencià AQUA VID per a combatre les malalties fúngiques de la vinya són molt prometedors i demostren la utilitat de la tecnologia emprada

Connect on Linked in

Els resultats del projecte AQUA VID, per a combatre les malalties fúngiques de la vinya que causen greus pèrdues de producció, són molt esperançadors i demostren que l’aplicació de la tecnologia Aquactiva pot ser realment útil.

Així s’ha posat de manifest en una jornada en línia organitzada pels promotors del projecte; LA UNIÓ de Llauradors, Aquactiva Solutions, la Universitat de València i la Universitat Politècnica de València, on s’ha avançat que els assajos amb aquesta tecnologia basada en l’aigua electrolitzada té un bon potencial en el control de les infeccions causades pels fongs de la fusta en plantes de vinya, a partir d’un producte desinfectant final que és totalment innocu per a l’ésser humà i el medi ambient, a més de molt econòmic.

En la jornada de presentació de resultats van participar tots els responsables del projecte. En la inauguració de la sessió, Maite Chafer, directora general de Política Agrària Comuna de la Conselleria d’Agricultura, va destacar “la necessitat de col·laborar per l’interés comú amb el conjunt del sector agrari valencià i analitzar com transferir eixe coneixement de la investigació perquè siga una realitat que es plasme en el camp”.

Per part seua, Mª Dolores Real, vicerectora d’Innovació i Transferència de la Universitat de València va ressaltar “la importància de desenvolupar un projecte de col·laboració públic-privada i d’investigació multidisciplinària i interuniversitària que ha permés convertir-ho en un cas d’èxit”’.

Luis Javier Navarro, sotssecretari general de LA UNIÓ de Llauradors, ha agraït que “aquest projecte haja tingut una aplicació real en el camp, en concret en el sector de la vinya, al mateix temps que ha afegit que espera poder veure-ho estés a molts cultius en el futur immediat”.

José Vicente Ros, de la Universitat de València i coordinador del projecte, ha recordat que AQUA VID s’ha realitzat en tres ambients diferents: in vitro, en viver i en vinyes, i que el seu objectiu final és trobar un desinfectant eficaç per a protegir la fusta de la vinya d’infeccions provocades per fongs i reforçar, a més, els llaços entre l’agricultura i el camp de la investigació. “El projecte de AQUA VID busca millorar els resultats econòmics de les explotacions vitivinícoles, on l’actual taxa d’infecció és alta, al mateix temps que afavoreix pràctiques agràries cada vegada més sostenibles”, assenyala Ros.

En el seu torn, Grégoire Gaume, director tècnic de Aquactiva Solutions, ha presentat el producte que han desenvolupat per a tractar els fongs de la fusta de la vinya. Aquactiva és un biocida totalment innocu que no requereix transport, es produeix in situ i pot ser polvoritzat o subministrar-se a través del propi sistema de reg. A través d’una instal·lació en la pròpia explotació agrícola es pot generar aquest biocida natural i ecològic que ha reduït en uns percentatges que ronden el 50% les plantes infectades.

Josep Armengol, responsable científic del projecte per la Universitat Politècnica de València, ha apuntat que “els tractaments demostren la seua potencialitat per a previndre infeccions del fong de la fusta en vinya, tant en laboratori, viver o camp i convé continuar investigant per a millorar el seu rendiment”.

La presentació dels resultats d’aquest assaig ha comptat a més amb l’assistència de les principals associacions de planteristes de la Comunitat Valenciana, la qual cosa suposa un gran impacte dels resultats del projecte entre el principal públic objectiu.