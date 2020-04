Connect on Linked in

A través d’un emotiu vídeo, i enmig d’unes setmanes i unes jornades de treball realment intenses per a tots ells, un nombrós grup conformat per personal sanitari del centre de salut de Burjassot ha fet arribar a l’Ajuntament i, per tant, al municipi, un missatge d’agraïment a tota la població de Burjassot, per la seua actitud davant aquest confinament al qual s’ha vist sotmesa, des de l’esclat de l’epidèmia del coronavirus.