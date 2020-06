Els Serveis Socials de l’Ajuntament de Quart de Poblet realitzen 2.526 atencions durant l’estat d’alarma

Connect on Linked in

A través de l’equip municipal de psicòlogues s’ha donat suport en episodis d’ansietat provocats per l’aïllament, la falta de recursos econòmics i, també, en casos de duel

Són moltes les qüestions socials que han hagut d’abordar-se i enfrontar-se durant els últims tres mesos, realitats complexes que s’han vist agreujades a causa de la crisi sanitària i l’estat de confinament que ha implicat l’estat d’alarma. Conscient d’aquesta situació, l’Ajuntament de Quart de Poblet ha doblegat els seus esforços per a mantindre les atencions i pal·liar les conseqüències econòmiques, socials i psicològiques derivades de la pandèmia.

Aquesta intensa labor per a assegurar el suport psicosocial de tota la població s’ha traduït en més de 2.500 atencions realitzades, de les quals 829 han sigut persones ateses per primera vegada en la Unitat de Treball Social (*UTS) d’Informació de Serveis Socials, el triple de les quals es van dur a terme en el mateix període de 2019.

Ajudar en els processos de duel i actuar davant l’aïllament de persones soles, realitzar intervencions davant casos d’ansietat o de por al contagi, mediar en temes de custòdia entre progenitors separats i en conflictes intrafamiliars, atendre situacions de recaiguda d’addiccions o d’escassetat de recursos són algunes de les actuacions que l’equip municipal de psicòlogues ha dut a terme durant aquests tres mesos, atenent 200 famílies.

Un altre dels eixos centrals que s’ha reforçat per a assegurar el benestar de tota la població ha sigut el Servei d’Atenció a la Família i a la Infància, que dona suport socioeducatiu a les famílies, xiquets i xiquetes i adolescents. Aquest departament va poder arribar a 154 famílies i 150 xiquets, xiquetes i adolescents que, durant les setmanes més estrictes del confinament, es trobaven en situacions de vulnerabilitat, risc i desemparament.

Els motius de la intervenció han variat depenent sempre de la situació o necessitats de la família i els i les menors. Informar sobre aspectes com la beca menjador i la sol·licitud d’altres ajudes econòmiques ha sigut primordial durant aquest període, de la mateixa manera que proporcionar pautes educatives, especialment en el cas dels i les adolescents.

En tot moment s’ha assegurat la protecció i el seguiment dels i les menors, actuant en aquells casos en els quals se sospitava una situació de desemparament, possibles negligències per part dels progenitors o persones tutores, maltractaments o abusos, entre altres qüestions.

Tota aquesta labor ha hagut de realitzar-se sota les restriccions de mobilitat decretades, per la qual cosa l’Ajuntament va adaptar ràpidament el tipus d’atenció per a poder realitzar-la de manera telemàtica assegurant en tot moment la continuïtat del servei.

En total, l’equip d’atenció psicològica i socioeducativa ha realitzat més de mil trucades telefòniques, un centenar d’intervencions per WhatsApp, 29 vídeocridades i quasi mig centenar d’atencions presencials. A més, es van difondre cinc vídeos de suport psicològic en els quals es tractaven diferents qüestions, com la cura dels cuidadors o l’acompanyament a persones majors.

Al costat d’aquestes atencions, també s’han realitzat 323 tràmits, relatius a ajudes socials, com els vals d’alimentació o el xec de lactància, el servei d’atenció domiciliària o les Prestacions Econòmiques Individuals (PEIs) per a casos d’emergència, al mateix temps que s’han continuat tramitant els expedients de Dependència i de la Renda Valenciana d’Inclusió, entre altres.

Una labor coordinada

El treball realitzat des de Benestar Social sempre s’ha caracteritzat per la seua estreta col·laboració d’altres àrees municipals, asi com pel seu gran nivell de coordinació amb altres institucions, associacions i actors socials, un requisit imprescindible per a poder detectar les situacions de risc, atendre els casos de manera veloç i derivar aquells que ho precisen a l’entitat pertinent. Davant l’estat d’alarma, aquesta relació s’ha intensificat fins i tot més si cap, reforçant-se la relació amb els centres educatius, les forces i cossos de seguretat de l’Estat, el Centre de Salut, el Centre de Dia, les àrees d’Educació, el Consell Independent de Protecció de la Infància o la Unitat de Salut Mental Infantojuvenil (USMI), així com altres associacions del municipi.